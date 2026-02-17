"طرق دبي" تفتتح شارع الروية بطول 3.5 كيلومتر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شارع الروية بطولٍ يبلغ 3.5 كيلومتر، بهدف الربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بالقرب من واحة دبي للسيليكون وند حصة، مع توفير مدخل ومخرج مباشر مؤدٍ إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان لكلٍ من منطقة ند حصة السكنية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وواحة دبي للسيليكون وورسان 4. ويأتي مشروع إنشاء الشارع الرابط ما بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في إطار جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق، لاستيعاب احتياجات التطوّر العمراني والنمو السكاني، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية.

كما تضمّن المشروع تحويل دوّار هيئة المعرفة والتنمية البشرية القائم على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بالقرب من ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وند حصة وواحة دبي للسيليكون، إلى تقاطع محكوم بإشارة مرورية، مما يعزز من السلامة المرورية. كما تم تنفيذ مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول كيلومترين بهدف تشجيع ممارسة الرياضة واستخدام وسائل التنقّل الفردية.

ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة تصل إلى 40%، وخفض زمن الرحلة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 10 دقائق إلى 4 دقائق، بنسبة تحسّن تبلغ 60%، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية وجودة التنقّل في المنطقة، حيث من المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 80 ألف نسمة بحلول عام 2030.

ويُعد مشروع شارع الروية أحد أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في الإمارة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والخدمية والتطويرية الحيوية، في مقدمتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية وواحة دبي للسيليكون وند حصة وورسان 4.