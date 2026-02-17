«إسلامية دبي» تضع الأسرة في قلب التجربة الرمضانية

وتتصدّر أجندة رمضان في دبي 2026 فعالية «خطوة حياة» كنموذج مبتكر للتكافل المجتمعي، تترجم فيه خطوات المشاركين إلى دعم إنساني يصل إلى مستحقيه، في تجربة تفاعلية تجمع بين الصحة والعطاء. ويحظى النشء بمكانة محورية ضمن الموسم من خلال برنامج «عيال الفريج»، إحدى أكبر المبادرات الرمضانية الهادفة إلى غرس حب الصلاة في قلوب الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد في أجواء تربوية محفّزة.
ويشهد رمضان في دبي 2026 برنامجاً مميزاً لصلوات التراويح والقيام عبر مبادرة «قراء دبي»، التي تستضيف نخبة من القرّاء المتميزين. كما يتضمن الموسم برنامجاً معرفياً متنوعاً من المحاضرات والدروس الدينية بعدة لغات، يقدّمها نخبة من العلماء والوعاظ. وتكتمل الصورة الإنسانية للموسم من خلال إقامة خيم الإفطار في عدد من مناطق إمارة دبي، في تجسيد عملي لمعاني الرحمة والتراحم.
وبهذه المناسبة، أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مبادرات «رمضان في دبي 2026» تنطلق استجابة لموسم الولفة، وبرؤية جديدة وملامح متجددة تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل الأسرة محور التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن الموسم الرمضاني يعكس نموذجاً متكاملاً للعمل الديني والمجتمعي، ويعزّز جودة الحياة، ويرسّخ القيم الإسلامية السمحة، ويقرّب المجتمع من روح الشهر الفضيل ومعانيه.