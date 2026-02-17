شرطة دبي تدعو الضباط الجدد للتميز باكتساب المعارف والمهارات

أكد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، أن أجهزة الشرطة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الضباط الجدد خريجي الدفعة (33) والمرشحات الضباط خريجي الدفعة (6)، ضمن مبادرة «أنجز بفخر»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور قيادات شرطية..

وثمن اللواء حارب الشامسي تفوقهم وما أبدوه من التزام خلال فترة تحصيلهم العلمي في صرح كبير مسؤول عن تخريج الكوادر التي ستتولى مسؤولية حماية مقدرات الوطن وصون أمن وسلامة مجتمعه، داعياً إياهم إلى مواصلة سعيهم الدائم للتميز مع دخولهم إلى الحياة العملية، والاستمرار في اكتساب المهارات والمعارف التي تمكنهم من الاضطلاع بواجبهم تجاه الوطن على الوجه الأمثل، وأن يكونوا دائماً نموذجاً يحتذى به في الالتزام والدقة في تنفيذ أدوارهم.

وقال اللواء حارب الشامسي في كلمته التوجيهية للضباط: «إنكم تقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها مسؤولية عظيمة وشرفاً لا يوازيه شرف وهو خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، تفوقكم اليوم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو رسالة لكل شاب وشابة بأن الإصرار والعمل الجاد هما الطريق نحو الريادة».

وأضاف اللواء الشامسي «إن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها ولا يحميها إلا رجال ونساء يضعون مصلحتها فوق مصالحهم واعتباراتهم، وأنتم اليوم قدوة لجيل يؤمن بأن التفوق ليس غاية بل وسيلة لصنع مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً».

تحدٍّ كبير

وقال اللواء حارب الشامسي: تقع على عاتقكم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على أرواح وممتلكات أفراد المجتمع وبث الطمأنينة في نفوسهم ما يحتم مضاعفة الجهود واليقظة التامة ومحاولة عكس صورة إيجابية وبنّاءة عن رجل الشرطة.