تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«الشارقة الرقمية»

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع دائرة الشارقة الرقمية؛ لتعزيز التعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بما يعكس التزام الجهتين باستخدام التقنيات المكانية لدعم التكامل الحكومي وتعزيز الأولويات الاستراتيجية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير لوحة قيادة متخصصة لنظم المعلومات الجغرافية، وتقديم برامج تدريب متقدمة لفِرق العمل في كلتا الجهتين. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات الطرفين وتطوير حلول رقمية مبتكرة تمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، بالإضافة إلى التعاون في تبادل البيانات المكانية والصور الجوية لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تخدم المجتمع بشكل أوسع.

من جهته، قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا في مجال توظيف البيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدّمة التي يتمتع بها مركز محمد بن راشد للفضاء، وتأتي هذه الشراكة في إطار حرصنا على توطيد العمل المشترك مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم توجهاتنا نحو بناء منظومة رقمية حكومية متكاملة، تمكننا من توظيف البيانات والتقنيات الناشئة لتقديم خدمات استباقية ذات أثر ملموس ومستدام على الفرد والمجتمع في إمارة الشارقة».

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تعكس هذه الاتفاقية التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتوظيف تقنيات الفضاء والبيانات الجيومكانية المتقدمة لدعم الأنظمة الحكومية المتكاملة والتنمية المستدامة. ومن خلال التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية، نمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة القصوى من البيانات الفضائية عالية الدقة وحلول نظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة ويحقق قيمة ملموسة للمجتمع».