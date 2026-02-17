منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة «تقدير» في دورتها السادسة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، نظمت جائزة «تقدير» حفل دورتها السادسة.

وتتزامن هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على إطلاق الجائزة عام 2016، والتي انطلقت من قطاع المقاولات في دبي قبل أن تتطور إلى مبادرة حكومية استراتيجية تُعنى بنشر أفضل الممارسات في رعاية القوى العاملة، وتحفيز الشركات على توفير بيئة عمل إيجابية تعزز الإنتاجية وتحفظ الحقوق المتبادلة.

حضر الاحتفال إلى جانب سموه: معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، ورئيس جائزة «تقدير»، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: كرّمنا اليوم الفائزين بجائزة «تقدير» في دورتها السادسة، والتي تُعنى بنشر أفضل الممارسات في رعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز الإنتاجية وتصون حقوق جميع الأطراف.

وأضاف سموه: خلال دوراتها المختلفة استقطبت الجائزة 15,677 مشاركة، وكرّمت 165 شركة قدّمت نماذج رائدة في الارتقاء بجودة بيئة العمل، كما نتقدم بالشكر لفريق الجائزة على جهودهم المتواصلة لترسيخ بيئة أعمال نموذجية في دبي.

أداة تطوير مؤسسية

من جانبه، أوضح اللواء عبيد مهير بن سرور أن الجائزة شكّلت على مدى عقد كامل أداة تطوير مؤسسية فاعلة ومحركاً لتحسين الأداء، حيث سجلت 15,677 مشاركة عبر دوراتها المختلفة، وكرّمت 165 شركة، فيما حققت الشركات المشاركة نمواً بنسبة 23% استناداً إلى تقارير التغذية الراجعة المهنية، مشيراً إلى اعتماد تصنيف يصل إلى 7 نجوم للمركز الأول، ومؤكداً مواصلة الجائزة تطوير معاييرها وأطرها التقييمية بما يعزز شمولية التقييم ويرفع مستوى التنافسية.

وأضاف أنه في سياق التطور المستمر الذي تنتهجه جائزة «تقدير»، فقد تقرر توسيع نطاق المشاركة في الدورات القادمة ليشمل قطاعات جديدة، من بينها قطاع التغذية والصناعات الغذائية، وقطاع الضيافة، وقطاع النقل والمواصلات، انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يؤديه عمال هذه القطاعات في مسيرة التنمية وإسهامها المباشر في دعم الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي. وتستند الجائزة إلى إطار متكامل يقيس جودة الأنظمة والموارد المؤسسية، والثقافة وعلاقات العمل، إضافة إلى النتائج والأثر، بما يضمن تقييماً شاملاً لأداء المؤسسات.

Dubai 7×7

وخلال الحدث، تم الإعلان عن مبادرة Dubai 7×7 بالتعاون بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ومجلس دبي الرياضي، والتي تتضمن تنظيم سبع رياضات على مدار سبعة أيام متواصلة في ثلاث مناطق عمالية، مستهدفةً أكثر من 20,000 من القوى العاملة، على أن تنطلق مع أول أيام عيد الفطر المبارك وتُختتم بسباق للجري ونهائيات للرياضات المشاركة، في خطوة تعكس اهتماماً متكاملاً بجودة حياة القوى العاملة وصحتهم الجسدية والنفسية.

الشركات الفائزة

وشهدت مراسم التكريم فوز شركة باير الشرق الأوسط (Bayer Middle East FZE) بتصنيف 7 نجوم، وشركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط (Airbus Africa & Middle East) بتصنيف 6 نجوم، فيما فازت بفئة الخمس نجوم كل من بتروناش (Petronash FZE)، ومجموعة دلسكو (Dulsco Group)، وكراون الإمارات المحدودة (Crown Emirates Company LTD.)، وآيريس مارين والخدمات الهندسية (Aries Marine and Engg. Services LCC)، وإس دي الشرق الأوسط (SD - Middle East LLC)، ونستله دبي للتصنيع (Nestlé Dubai Manufacturing)، إلى جانب تكريم الحاصلين على جوائز فرعية في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات المهنية وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويتوّج الحفل الختامي للدورة السادسة، الجهود المبذولة في إطار مسيرة جائزة «تقدير» ويؤكد استمرار الجائزة في ترسيخ مفاهيم العمل الكريم وتعزيز سمعة دبي كمدينة توفر بيئة عمل وإنجاز متكاملة، تجسيداً لرؤية دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في تمكين الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.