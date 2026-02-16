"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1447 هجرية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1447 / 2026، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزوّدي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

ديرة – مركز الطوار – مركز المنارة – مركز الكفاف

من الاثنين إلى الخميس

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً

يوم الجمعة

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار

مركز إسعاد المتعاملين – البرشاء

من الاثنين إلى الجمعة

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً

مركز إسعاد المتعاملين – أم رمول يعمل على مدار الساعة

تسجيل القصيص، تسجيل البرشاء، تسجيل الورسان، المتكاملة القوز

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 4:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰوّدي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

الاثنين إلى الخميس والسبت:

تسجيل جبل علي 7:00 صباحاً – 4:00 مساءً

تسجيل حتا 8:00 صباحاً – 3:00 مساءً

الريادة 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الجمعة:

تسجيل جبل علي 7:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

تسجيل حتا 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الريادة 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

تسجيل القصيص، تسجيل البرشاء، تسجيل الورسان ، المتكاملة القوز، كارس الممزر

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 4:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

ملاحظة: من الساعة 4:01 مساءً ولغاية الساعة 7:59 مساء ستقدم المراكز أعلاه فقط خدمة الفحص الفني وبدون خدمات تسجيل المركبات.

المتكاملة العوير، واصل ند الحمر، واصل الجداف، واصل العربي سنتر، كارس الممزر، كارس ديرة، المميز البرشاء، المميز المزهر، تجديد، تسجيل موتور ستي، تسجيل المدينة العربية، شامل القصيص، شامل العاضد، شامل ند الحمر، عابر، الجودة.

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

تسجيل العوير، أوتوبرو المنخول، تسجيل الطوار ، اليلايس ، شامل المحيصنة، ديسكفري جاردن

الاثنين إلى الخميس والسبت

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

الاحد (خدمات الفحص الفني فقط)

الفترة الصباحية 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفترة المسائية 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

مترو دبي:

محطات الخطين الأحمر والأخضر

من الاثنين الى الخميس

5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة

5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

السبت

5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الأحد

8:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

ترام دبي:

من الاثنين إلى السبت

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

الأحد

9:00 صباحاً –1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات الخاصة مواعيد الحافلات خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

النقل البحري

لمعرفة مواعيد النقل البحري خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/timetable?lang=ar#MarineTransport

المواقف العامة:

جميع المواقف من الاثنين إلى السبت

الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً.

الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

-tمباني المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.