مكتوم بن محمد: إيماننا راسخ برؤية قيادتنا وخطواتنا نحو المستقبل واثقة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم (الاثنين) السير مايكل كادوري، رئيس مجلس إدارة شركتيّ "سي إل بي القابضة"، (CLP Holding) الرائدة في مجال حلول الطاقة، و"هونج كونج وشنغهاي للفنادق" المحدودة (The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited) ، المالكة لسلسلة الفنادق الفاخرة "بنينسولا" العالمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه في ند الشبا، حرص دولة الإمارات ودبي على ترسيخ النموذج التنموي المتميز الذي تنتهجه في مسيرتها التنموية الشاملة والقائم على الانفتاح الاقتصادي، وبناء الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات العالمية الرائدة، لاسيما ضمن القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى الازدهار الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة داعمة لنمو الاستثمارات وضامنة لاستدامتها.

وتم استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ودبي في مجال السياحة بفضل البنية التحتية عالمية المستوى وتنوع المنتج السياحي والمقومات البيئية الطبيعية، وهي العناصر التي أهلتها لتكون ضمن الوجهات السياحية العالمية البارزة، مع الإشارة إلى الرقم القياسي الذي حققته في أعداد الزوار الدوليين خلال العام 2025 والذي بلغ 19.59 مليون زائر.

كذلك، تناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات النوعية في دولة الإمارات بما يتماشى مع طموحاتها الكبيرة لمستقبل التنمية المستدامة بما في ذلك مواصلة تنويع مصادر الدخل، والتوسع في وكذلك ما تهيّئة دبي من فرص للمستثمرين عبر ما توفره من مُمكِّنات وحوافز في ضوء مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والاستثمار والابتكار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم السير مايكل كادوري، رئيس مجلس إدارة شركتيّ "سي إل بي القابضة"، الرائدة في مجال حلول الطاقة، وهونج كونج وشنغهاي للفنادق المحدودة".

وأضاف سموه: "ناقشنا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي في مجال السياحة بفضل بنيتها التحتية الرائدة وتنوع مقوماتها السياحية، الأمر الذي مكّنها من استقبال 19.59 مليون زائر خلال العام الماضي لتكون ضمن الوجهات السياحية العالمية البارزة. كما ناقشنا فرص توسيع الاستثمارات النوعية في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية والطاقة المستدامة في الدولة".

وختم سموه: "إيماننا راسخ برؤية قيادتنا، وخطواتنا نحو المستقبل واثقة، وبها تصبح الإمارات مقصداً للعالم، وأرضاً للشراكات المثمرة".

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

يُذكر أن مجموعة هونغ كونغ وشنغهاي للفنادق، هي مجموعة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة والعقارات، تأسست عام 1866 وتملك وتُدير عدداً من أرقى الفنادق في العالم تحت العلامة التجارية "ذا بينينسولا" في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تقدر القيمة الكلية للأصول المملوكة للمجموعة بنحو /55.9/ مليار دولار هونج كونج، فيما تُعد شركة CLP إحدى أكبر شركات الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتنتشر استثماراتها في هونغ كونغ، والصين، واستراليا، والهند، وتايوان، وتايلاند، وتقدم خدماتها إلى ما يقارب 5.2 مليون عميل في تلك الأسواق.