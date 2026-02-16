"طرق دبي" و"دبي الرقمية" تطوران خدمة "مدينتي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، ودبي الرقمية، عن تطوير خدمة "مدينتي" ضمن تطبيق دبي الآن بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي بهدف تمكين الأفراد من التواصل السريع مع حكومة دبي، والإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات فيما يتعلق بالبنى التحتية كالطرق والممرات والمرافق العامة، بسهولة وفاعلية وذلك في إطار التزامها بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة، من خلال دعوة كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

يأتي تطوير هذه الخدمة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، وتماشياً مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في سبتمبر 2025.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت خدمة "مدينتي" في عام 2007، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي المتميز لمدينة دبي، وتعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على مظهر المدينة الحضاري كجزء من استراتيجية دبي للمدينة الذكية والمستدامة، وذلك من خلال تمكين سكان وزوار دبي من الإبلاغ بسهولة عن الأضرار المتعلقة بالبنية التحتية ومرافق النقل العام في الإمارة، ومنها الأضرار المتعلقة بحرم الطريق والأرصفة، ومظلات الحافلات، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

وقد بلغ إجمالي عدد البلاغات والملاحظات التي تلقتها خدمة "مدينتي"، منذ إطلاقها في عام 2007، حتى نهاية العام 2025، أكثر من 300,624 بلاغاً، كما كانت الهيئة قد أعلنت عن توفير الخدمة من خلال المتحدث الآلي "محبوب" في تطبيق الواتساب، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة 2024-2030، وتحقيق غاياتها المتمثلة في "الجاهزية للمستقبل"، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة، بما يعزز من مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تطوير خدمة "مدينتي" يأتي في إطار التزام حكومة دبي بتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للإمارة، من خلال تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات في الشوارع والأماكن العامة بسهولة وفاعلية.

وقال معاليه: "تحرص الهيئة على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية في دبي، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع الاستجابة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في معالجة الملاحظات، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في أن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة في العالم".

وأضاف الطاير: يمثل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في تطوير خدمة "مدينتي"، حيث تسهم هذه التقنيات في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع دقة وسرعة معالجة البلاغات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ويجعل الإنسان في صميم عملية التطوير، مؤكداً أن تطوير الخدمة ينسجم مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، ومع خطة دبي الحضرية 2040، من خلال دعم الجهود الرامية إلى معالجة الظواهر غير الحضارية، والحفاظ على جمالية المدينة وتناسقها البصري، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة سكان وزوار إمارة دبي.

تعليقاً على هذا التطور أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية على أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الحكومة من خلال يقظتهم ومشاركتهم في الإبلاغ عن أي ثغرات أو مشاكل قد تؤثر على البنى التحتية والمرافق العامة، وقال: "نحن ننظر إلى كل فرد باعتباره شريكاً كاملاً للحكومة في تطوير جودة الحياة بما ينعكس على الجميع ويعزز صورة دبي كمدينة للمستقبل وعنواناً للعيش السعيد. ونحن في دبي الرقمية، وانطلاقاً من استراتيجيتنا ودورنا التمكيني، نواصل العمل مع شركائنا في تطوير كل الحلول التقنية والقنوات التي تسهّل على الأفراد التواصل مع الحكومة لحظة بلحظة. وفي هذا السياق تأتي خدمة "مدينتي" التي تدعم أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، ولكي تظل المدينة الأكثر تألقاً وبهاءً."

وأضاف المنصوري: "هذه الخدمة أصبحت اليوم جزءاً من التطبيق الموحد لخدمات الأفراد في المدينة "دبي الآن"، وباتت في متناول الجميع على مدار الساعة، وندعو كل من يعيش على أرض دبي للاستفادة منها ومن باقي الخدمات على تطبيق دبي الآن، ونؤكد أن الجهات الحكومية ستكون على أتم الجاهزية للتجاوب مع ملاحظات الجمهور، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والفريق الوطني الواحد."

من جانبه أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تطوير خدمة "مدينتي" يعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير خدمات رقمية متكاملة تعتمد على نماذج عمل مرنة وفعّالة تدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في جودة الحياة وتميز الخدمات الحكومية.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع شركائنا في دبي الرقمية والجهات الحكومية المعنية، ندعم المبادرات التي تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز المظهر الحضاري لمدينة دبي. ونحرص على تسهيل حياة الناس من خلال دمج أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات، إضافة إلى التكامل مع مختلف المؤسسات في دبي، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في التكامل الحكومي الشامل. ويشكل تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن الملاحظات عبر خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتسريع الاستجابة ورفع كفاءة العمليات، حيث يجسد هذا التكامل بين الجهات الحكومية منهجية العمل الموحد التي تقوم عليها دبي، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة في العالم."

حول تطوير هذه الخدمة، صرّح سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: "يمثّل تطوير خدمة "مدينتي" خطوة مهمة في تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الحكومية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي. وتحرص بلدية دبي على الحفاظ على المظهر الحضاري، وعلى توظيف أحدث التقنيات التي تضمن سرعة رصد الملاحظات الميدانية والاستجابة لها بكفاءة، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على جمال المدينة ونظافتها وتناسقها العمراني. إن تمكين المجتمع من الإبلاغ الفوري عبر هذه المنصة الذكية يجسّد نهج دبي القائم على الشفافية والمسؤولية المشتركة، ويعزز قدرة المدينة على معالجة السلوكيات والممارسات غير الحضارية للحفاظ على هوية دبي كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تميزاً وإشراقاً."

وتعدّ خدمة "مدينتي" بمثابة حلّ ذكي متعدد الوسائط مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لسكان دبي من مواطنين ومقيمين وزوار الإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات من خلال التقاط الصور، حيث تقوم الخدمة بتحليل تلك الصور وتصنيف البلاغات تلقائياً وتوجيهها إلى الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات بكفاءة. وتغطي الخدمة مجالات متعددة تشمل الطرق وحركة المرور مثل الطرق المتضررة والإشارات المعطلة، والمخاطر البيئية مثل الأشجار المتساقطة والفيضانات وملاحظات النظافة، إلى جانب الخدمات والمرافق والسلامة كالمخاطر الكهربائية وتسربات المياه.

وتعمل الخدمة وفق آلية سهلة الاستخدام حيث يلتقط المستخدم صورة ويرفعها عبر التطبيق، ليقوم الوكيل الذكي بتحليلها وتحديد موقع المشكلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم يولد وصفاً للحالة ويصنفها ويحدد الجهة المعنية لمعالجتها. وتتولى هذه الجهات متابعة التقارير والتأكد من معالجتها خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وخمسة أيام عمل.

وتأتي خدمة "مدينتي" في سياق التزام دبي الرقمية بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة المجتمعية وتبسيط الإجراءات وزيادة جودة الحياة بالنسبة لسكان إمارة دبي، فضلاً عن تسهيل عملية التواصل الفعّال بين الحكومة والأفراد. وتسهم الخدمة في تعزيز وعي ومشاركة الجمهور في تحسين المدينة، الأمر الذي يدعم رؤية دبي للمدينة الذكية من خلال المراقبة الجماعية الفورية.

وتجسد خدمة "مدينتي" نهج الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، بما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي ويترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مدينة أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.