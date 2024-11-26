سكان دبي 3.8 ملايين نسمة نهاية أكتوبر الماضي

كشفت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي بلغ 3.8 ملايين نسمة بنهاية الشهر الماضي، فيما وصل عدد رحلات النقل التي قامت بها كافة وسائل المواصلات العامة في الإمارة 702 مليون رحلة بنهاية العام الماضي مسجلة نمواً بنسبة 12.9%، فيما تم تسجيل نمو الناتج المحلي بنسبة 3.2%، وبلغ حجم التجارة الخارجية 2 تريليون درهم بنهاية العام الماضي وفقاً لما استعرضته المؤسسة في ملتقى الشركاء الذي أقيم أمس في دبي ضمن مخرجاتها السنوية، والتي تضمنت أهم المبادرات التي أنجزتها مع شركائها، كما ناقشت المشاريع المستقبلية التي تتماشى مع أهداف التحول الرقمي في دبي، وذلك تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات» بحضور مسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.

وأكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على أهمية الشراكات في صناعة مستقبل المدينة الرقمية، وقال «تعد البيانات والإحصاءات اليوم ضرورة لا غنى عنها من أجل تحقيق التطور الرقمي وتسهيل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وقد كان نموذج دبي بمثابة مثال ناصع عن أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة، بما فيها الحكومية والخاصة، في سبيل تحقيق الرؤية المشتركة لدبي كعاصمة رقمية مستقبلية مدعومة بالبيانات». وأضاف آل ناصر: «يسعدنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن نستضيف هذا الحدث الذي انعقد تحت مظلة دبي الرقمية، باعتباره محطة مهمة للدفع قدماً بمسيرة التحول الرقمي القائم على البيانات.

ونحن نرى في هذا الملتقى تعبيراً عن تقديرنا لشركائنا، ومساهمتهم القيّمة ضمن مسيرتنا المشتركة في مجال البيانات والإحصاء نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ونؤكد أن هذا الملتقى سيكون له ما بعده من محطات أخرى نسعى من خلالها إلى تعزيز روح الشراكة والفريق الوطني الواحد لبناء المنظومة الشاملة والمتكاملة لتبادل البيانات بما يحقق الاستفادة القصوى منها في سياق اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات وتقديم الحلول الناجحة للتحديات المختلفة».

من جانبها قالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «إن نجاح المشاريع المشتركة التي تمت بالتعاون مع شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يؤكد على الآفاق الواسعة التي يتيحها العمل بروح الفريق، الأمر الذي يعزز مسيرة دبي في سعيها لتكون عاصمة رقمية عالمية تتميز بالاستخدام الاستراتيجي والأمثل للبيانات والإحصاءات بما يخدم القطاعات كافة. ونحن على ثقة بأن زخم التعاون سيستمر في النمو، بما يحقق المزيد من النقلات النوعية في مسيرتنا المشتركة».

وأفادت سارة الزرعوني، مدير إدارة التخطيط وحوكمة البيانات والإحصاء: «أن البيانات اليوم تمثل العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية.