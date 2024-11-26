محاكم دبي تطلع على أفضل ممارسات دائرة الأراضي

زار وفد من إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، دائرة الأراضي والأملاك للاطلاع على أفضل الممارسات في تنفيذ وتحقيق أهداف خطة دبي، وذلك بعد فوز دائرة الأراضي والأملاك بجائزة «أفضل جهة في تحقيق خطة دبي»، وهدفت الزيارة إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للدائرة والمشاريع الرئيسية التي تسهم في تعزيز مؤشرات خطة دبي والمنافسة العالمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية في دبي.

وضم وفد محاكم دبي كلاً من علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وإيمان عبدالرحمن، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، ومها السويدي، رئيس قسم التميز، وأبرار الحمادي، ضابط تخطيط استراتيجي، أما من جانب دائرة الأراضي والأملاك، فقد شارك في الاجتماع أحمد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وأحمد النجار، رئيس قسم التميز والريادة المؤسسية، ونورة باوزير من قسم التخطيط والأداء.

وأكدت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، على أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية التي تعد إحدى الركائز الأساسية التي نعتمد عليها في محاكم دبي لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى تعزيز العمل الحكومي المشترك والوصول إلى مستويات عالية من الأداء والتميز، وتأتي هذه الزيارة لدائرة الأراضي والأملاك لتكون خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الرائدة في دبي، حيث نسعى من خلالها إلى التعلم من تجاربهم الناجحة وتبني أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مساعينا نحو تحقيق مؤشرات خطة دبي الاستراتيجية.

وتضمنت الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي والأملاك، حيث قدم فريق الدائرة شرحاً مفصلاً عن المشاريع الأساسية وأثرها في تحقيق مؤشرات خطة دبي، كما تم تسليط الضوء على تأثير هذه المشاريع على المؤشرات التنافسية العالمية، إضافةً إلى عرض أفضل الممارسات التي تتبناها الدائرة لتعزيز الريادة المؤسسية وتحقيق التميز في الأداء.

وأشارت الماجد إلى أن محاكم دبي تولي أهمية كبرى لتحقيق رؤية دبي، مؤكدة على حرص المحاكم على تطوير منهجياتها وفق أفضل المعايير العالمية، وأضافت أننا نؤمن بأن تحقيق أهداف خطة دبي يحتاج إلى روح التعاون والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية، وأن دائرة الأراضي والأملاك بما حققته من إنجازات تعد شريكاً استراتيجياً في هذا المجال، وسنواصل العمل على تعزيز تبادل المعرفة والتطوير المشترك بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للتميز والابتكار.