مؤتمر الابتكار بدبي يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في علاج الإنتان

اختتمت في دبي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للابتكار والإنتان 2026، والذي سلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة للتشخيص المبكر وعلاج الإنتان.

واستعرض المؤتمر الدور المحوري للابتكار التكنولوجي في غرف العناية المركزة وتأثيره المباشر على إنقاذ الأرواح؛ وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل السيسي، رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة في «مستشفى برايم»، أن التحدي الأكبر للإنتان يكمن في تطوره السريع.

وعلى الصعيد الاستراتيجي والتنظيمي، شدد الدكتور أحمد بن كلبان، المستشار في هيئة الصحة بدبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر، على التزام الإمارة بضمان أعلى معايير الرعاية الصحية وتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية.

من جانبه، أشار الدكتور جميل أحمد، المؤسس والعضو المنتدب لـ«مجموعة برايم للرعاية الصحية»، إلى أهمية تكامل الأدوار، موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دعم الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي والابتكار الطبي، واستقطاب الخبرات الدولية لرفع معايير الرعاية الحرجة في المنطقة.