مكتوم بن محمد يعزي في وفاة عبدالمجيد صديقي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقدم العزاء في الفقيد أيضاً، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين والأعيان.