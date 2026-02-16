انطلاق بطولة تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ في دبي بمشاركة 15 فريقاً

انطلقت أمس في المدينة التدريبية بالروية في دبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، بتنظيم شرطة دبي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، ومشاركة 15 فريقاً، تتنافس في سيناريوهات تُحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وشهد انطلاق المنافسات اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بحضور عدد من كبار الضباط، مؤكداً أن البطولة تشهد مشاركة فرق تتمتع بمستويات عالية من الاحترافية والخبرة الميدانية المتقدمة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات المتخصصة، تمثل بيئة تدريبية عملية، تحاكي سيناريوهات واقعية دقيقة، تسهم في اختبار الجاهزية، وتعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين الفرق.

وقال إن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، يشكل ركيزة أساسية في تطوير القدرات الفنية والتكتيكية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، وفق أحدث المعايير العالمية. من جانبه، قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، إن الفرق المشاركة تتنافس في تحديين رئيسين، يختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها، المعقدة والقياسية، تتنافس فيها 8 فرق، والثاني يختص بحوادث الصدمات «التروما»، تتنافس فيها 7 فرق للمسعفين الطبيين، وسيتم غداً الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حوادث الطرق، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حوادث الصدمات.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة من داخل الدولة، هي القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والحرس الوطني، موضحاً أن آلية التقييم تعتمد على سرعة الاستجابة، ودقة الإجراءات، والعمل الجماعي، والالتزام ببروتوكولات السلامة والإنقاذ المعتمدة دولياً.