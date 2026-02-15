400 متطوع أسهموا بإنجاح تحدي الفرق التكتيكية في دبي

أشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالدور الكبير الذي أدّاه المتطوعون في تنظيم فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، الذي أُقيم خلال الفترة من 7 إلى 11 من الشهر الجاري في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

وأوضح أن عدد المتطوعين بلغ نحو 400 متطوع من مختلف الجنسيات، بعد فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالنسخة السابعة، في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإشراك المجتمع في الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها هذا التحدي الذي بات من أبرز المنافسات العالمية التي تجمع نخبة الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع من مختلف دول العالم.

وأكد المنصوري أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة. وأضاف إن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص على بناء شراكات مجتمعية فاعلة، واستثمار طاقات المتطوعين في دعم الأمن المجتمعي ورفع مستوى الوعي الوقائي وتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع.

وبيّن أن مشاركة المتطوعين في التحدي والفعاليات المصاحبة تسهم في إكسابهم خبرات عملية ومجتمعية، وصقل مهاراتهم، وتعزيز روح الانتماء، إلى جانب التعرف عن قرب إلى طبيعة العمل الشرطي التكتيكي.