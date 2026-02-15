15 فريقاً تخوض منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ في دبي اليوم

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق اليوم في المدينة التدريبية بالروية في دبي، منافسات تحدي الإمارات لفِرَق الإنقاذ 2026، بتنظيم شرطة دبي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO). ويستمر التحدي على مدار يومين، بمشاركة 15 فريقاً، تتنافس في سيناريوهات تُحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وأكد اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن المنافسات تأتي في إطار حرص القيادة العامة على تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن هذه المنافسات تمثل منصة مهنية متقدمة لتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب الإنقاذ الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء التشغيلي.

نوعان من التحدي

من جانبه، قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، إن الفرق المشاركة ستتنافس في تحديين رئيسيين، يختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها المعقدة والقياسية تتنافس فيها 8 فرق، والثاني يختص بحوادث الصدمات «التروما» تتنافس فيها 7 فرق للمسعفين الطبيين، وسيتم في النهاية اختيار الفرق الثلاثة الأولى في حوادث الطرق، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حوادث الصدمات.

وأوضح أن كافة الفرق المشاركة من داخل الدولة.