أحمد بن محمد يعزي في وفاة عبد المجيد صديقي

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة عبد المجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية. كما قدّم واجب العزاء معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين والأعيان.

وأعربوا عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.