«كهرباء دبي» تحصل على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الجودة العالمية أيزو (ISO 10000) الخاصة بإدارة الجودة - رضا المتعاملين، وسلسلة شهادات الجودة العالمية الأيزو (ISO 18295) الخاصة بإدارة مراكز اتصال المتعاملين (ISO 18295-1:2017) و (ISO 18295-2:2017).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والمبتكرة والمرنة، لضمان السرعة في إحداث التغييرات التي تتخطى توقعات المتعاملين والمجتمع، وتوفير تجربة متكاملة وسلسة، محورها راحة الإنسان وجودة حياته وسعادته.

ووفق سياسة خدمات 360 التي نتبناها، نضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية، ونوظف منهجية تصميم تركز على الإنصات إلى آرائهم لدعم صنع القرار القائم على البيانات والآراء والأفكار، بما يدعم مواصلة تميزنا وريادتنا وتنافسيتنا في تقديم أفضل الخدمات ».

وأشار معاليه إلى أن مركز اتصال الهيئة الرقمي التفاعلي المتكامل (مركز رعاية المتعاملين) حقق نتائج ملفتة خلال عام 2025، حيث وصل مستوى جودة الخدمة في مركز الاتصال لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 97.58 %، فيما وصلت نسبة الرد وحل مشاركات المتعاملين في هيئه كهرباء ومياه دبي (اقتراحات، وملاحظات، وشكاوى) إلى 100 %.

وحصلت الهيئة على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو الخاصة بإدارة الجودة ورضا المتعاملين وفق ما يلي: شهادة أيزو (ISO 10001:2018) الخاصة بوضع التزامات وتعهدات واضحة للمتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10002: 2018) الخاصة بإدارة شكاوى المتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10003: 2018) لإدارة التظلم بين المؤسسات ومتعامليها وشهادة أيزو (ISO 10004: 2018) لإرشادات المتابعة والقياس والتحسين.

ونالت الهيئة أيضاً إعادة اعتماد معايير سلسلة شهادات أيزو (ISO 18295-1:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بمراكز الاتصال بالمتعاملين وأيزو (ISO 18295-2:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بالجهات المستفيدة من خدمات مراكز الاتصال بالمتعاملين.