أصوات النشء بدبي ترفع الأذان في رمضان عبر «مؤذن الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أسماء الأطفال العشرين الفائزين في تحدي «مؤذن الفريج»، المبادرة المجتمعية الهادفة إلى غرس حب الأذان في نفوس النشء، وتأهيلهم لأداء هذه الشعيرة في مساجد الأحياء، خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي التحدي ضمن برامج الدائرة الرامية إلى تنشئة الأطفال على القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد منذ الصغر، من خلال تجربة عملية، تجمع بين التعلم والتطبيق، وتعيد للأذان حضوره المجتمعي بأصوات الأبناء، في مشهد يعكس تلاحم الأسرة والمسجد والفريج.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الأطفال، خضعوا لبرنامج تأهيلي مبسط، شمل أساسيات الأذان، وضبط المخارج، وتحسين الأداء الصوتي، بإشراف مختصين، تمهيداً لتوزيع الفائزين على عدد من مساجد الأحياء، لإتاحة الفرصة لهم لرفع الأذان خلال شهر رمضان، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويكسبهم تجربة إيمانية راسخة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن النتائج التي حققها تحدي «مؤذن الفريج» تجسد التوجه الاستراتيجي للدائرة في تعزيز الارتباط بالمساجد عبر الاستثمار المبكر في النشء، وترسيخ مكانة الشعائر في حياة الأطفال ضمن تجربة إيمانية متكاملة.

وأوضح أن المبادرة تجاوزت إطار المنافسة لتتحول إلى مسار تربوي وتأهيلي منظم، أسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، ومنح الأطفال فرصة عملية لأداء شعيرة الأذان من خلال توزيعهم على مساجد الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، بما يجسد رؤية الدائرة في إعداد جيل واثق بهويته الدينية، وقادر على حمل القيم والشعائر بروح واعية ومسؤولة.

وجاءت أسماء الفائزين، بحسب الترتيب، على النحو الآتي:محمد يوسف محمد عباس، خليفة يوسف خلفان المدحاني، راشد خالد المر بن حلوه الكتبي، أحمد محمد شريف عبدالغفار الخوري، حارب محمد يوسف الفارسي، عبدالرحمن خالد إسماعيل محمد مصبح، حمدان عارف الشحي، راشد سعيد خلفان المدحاني، سعيد خالد عبيد خادم محمد، حمدان محمد حسن بلال، محمد خالد الفلاسي، عبدالعزيز محبوب علي محبوب الفلاسي، هزاع بدر سعيد النقبي، سعود أبو بكر سعد، عبدالرحمن محمد علي الحفيتي، حمدان فهد محمد بالشالات، عبدالملك محمد حسن ميراك، عبدالله الوليد أحمد عبدالله الهاجري، صقر عمر عبدالواحد الحسام، ومايد بخيت آل غانم المهيري.