مذكرة تفاهم لتعزيز فرص توظيف المواطنين في دبي

حصة بوحميد: خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع
ووقع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
خطوة بارزة
وأضاف: «نعمل على تحويل المجالس المجتمعية التي تشكّل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف إلى منصات فعّالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف».
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع: يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع، وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استناداً إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك، منتج، ومستدام.
كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمكينهم الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي.
نموذج رائد
ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.