مجلس «قيادات شرطة دبي» يستعرض الخطط والبرامج

ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في نادي الضباط، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، وكبار الضباط، والمعنيين.

وفي بداية الاجتماع استعرض المعنيون قرارات الاجتماع السابق وما نُفذ منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

بعدها استمع اللواء حارب الشامسي، وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تقرير نتائج الالتزام، والإشراف على تنفيذ دليل سياسات وإجراءات المتعاملين والشكاوى، وتقرير نتائج نسب التنفيذ في دليل الشكاوى والبلاغات الجنائية، وتقرير نتائج نسب التنفيذ في دليل سياسات وإجراءات المتعاملين والشكاوى.

وفي ختام الاجتماع أكد اللواء حارب محمد الشامسي أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف توفير خدمات مميزة مستدامة للجمهور، والنظر لمختلف الملاحظات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق الأنظمة واللوائح، حفاظاً على حقوق أفراد المجتمع وسمعة شرطة دبي، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد بين شرطة دبي، أسهمت في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم.