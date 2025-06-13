انطلاق الموسم الثاني من مبادرة إمام الفريج

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي النسخة الثانية من مبادرتها «إمام الفريج»، التي تستهدف الأطفال والشباب المواطنين في أحياء وفرجان إمارة دبي، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 8 أغسطس 2025، وذلك في عدد من المساجد المعتمدة لاستقبال المشاركين ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وتهدف المبادرة إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الناشئة، من خلال ربطهم بالمساجد وتعزيز مكانتها كمراكز تربوية وإيمانية، عبر برنامج تربوي متكامل يجمع بين العلم والعمل، ويُعنى بتأهيل جيل من الأبناء يتسم بالوعي والانضباط والسلوك القويم.

وتشمل المبادرة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالتجويد، وتدريبات عملية على أداء الوضوء والصلاة، إلى جانب دروس في الآداب الإسلامية والفضائل.

وأكد الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، ومسؤول المبادرة، أن «النسخة الثانية من مبادرة إمام الفريج تأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، والتي لاقت صدى واسعاً في أوساط المجتمع، ونتج عنها أثر تربوي ملموس في سلوك المشاركين».