«دبي سفاري بارك».. موسم استثنائي للزيارات شهد 52700 جولة

اختتمت دبي سفاري بارك، الوجهة الرائدة للحياة البرية والسياحة في المنطقة، موسمها السادس الذي يُعد الأكثر نجاحاً على الإطلاق، ومع بدء عطلتها الصيفية السنوية، كشفت الوجهة عن سلسلة من الإنجازات البارزة التي تحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية، شملت ارتفاعاً كبيراً في الإقبال على التجارب التعليمية التفاعلية، وتأثيراً ملموساً في مجال حماية الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، فضلاً عن أرقام قياسية في عدد الزوار، حيث سجّل هذا الموسم أعلى معدل للزيارات منذ تأسيس دبي سفاري بارك، بنمو سنوي بلغ نحو %16.

وشهدت عطلات نهاية الأسبوع إقبالاً كثيفاً من الزوار، وسجلت المناسبات الوطنية والإقليمية حضوراً قياسياً، في حين استمرت جولات السفاري دون توقف لتلبية الطلب، حيث تجاوز عددها 52700 جولة، وحققت دبي سفاري بارك إنجازات بارزة في مجالات التثقيف والتوعية البيئية، إلى جانب دورها المتنامي في جهود الحفاظ على الحياة البرية، ما يرسخ مكانتها وجهةً مفضلةً للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك السياح ومن مختلف الأعمار، للاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية وسط الطبيعة.

إقبال قياسي

وشهدت الوجهة خلال فترة الاحتفال بـ«عيد الاتحاد» لدولة الإمارات أكثر من 43,000 زائر خلال أربعة أيام فقط حيث صادفت أيضاً عطلة نهاية الأسبوع، محققةً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دبي سفاري بارك بمقارنة عدد الزوار بفترة الزيارة.

وشهدت الفعاليات الموسمية، التي جمعت بين تجارب جديدة وأخرى مفضلة للزوار مثل Wild Fiesta و«الحياة البرية في الليل» و«إفطار في البرية»، تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

وسجّلت «جولات السفاري الليلية»، الوحيدة من نوعها في المنطقة والتي أطلقت في الموسم السادس، أكثر من 17,000 زيارة خلال شهر واحد فقط، في ظل الإقبال الكبير على استكشاف سحر الحياة البرية ليلاً.

أما العرض الجديد «أصداء الحياة البرية»، فقد كان من أبرز محطات الموسم، حيث جذب أكثر من 80,000 مشاهد، مضيفاً بعداً جديداً لتجربة الزوار الغامرة داخل الوجهة.

بصمة مميزة

وعبّرت مبادرة «حملة تسمية صغير وحيد القرن» عن علاقة المجتمع المتنامية مع الحياة البرية والطبيعة، وكانت من أكثر المبادرات تفاعلاً خلال الموسم، حيث شارك أكثر من 13,000 شخص في اختيار اسم «أونيكس»، لصغير وحيد القرن الجديد في دبي سفاري بارك، والذي أصبح رمزاً للأمل في مستقبل أفضل لأحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض حول العالم، إذ حملت المبادرة رسالة مهمة تُجسد كيف يمكن لجهود التوعية بالحفاظ على الحياة البرية أن تلهم تفاعلاً مجتمعياً مع هدف نبيل وهو حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتركت دبي سفاري بارك بصمة مميزة على الصعيد التثقيفي في موسمها السادس الذي نُظِّم تحت شعار «حماية كوكب الأرض».

فعزّزت دبي سفاري بارك مكانتها كوجهة مفضلة للرحلات المدرسية لمنحهم معرفة أوسع حول الحياة البرية، مستقبلةً ما يقرب من 45,000 طالب وطالبة خلال الموسم.

وقالت منى الهاجري، مديرة دبي سفاري بارك: «الموسم السادس كان بمثابة نقطة تحول حقيقية بالنسبة لدبي سفاري بارك، ليس فقط على صعيد الأرقام، بل أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على البيئة.

فقد شهدت الوجهة ولادات جديدة لحيوانات منها ما هو مهدد بخطر الانقراض، وتمكنت الوجهة من إيصال معلومات مفيدة للزوار، وألهمت الأجيال الشابة، وقدمت مساهمات علمية، وخلقت تجارب قيّمة لمختلف الفئات العمرية».

يُذكر أن «دبي سفاري بارك» تغلق أبوابها مع نهاية الموسم السادس وخلال فترة الصيف، حيث ستعاود الترحيب بالزوار اعتباراً من 14 أكتوبر 2025 مع انطلاق موسمها السابع، بتجارب آسرة ومعالم جديدة.