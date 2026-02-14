حملة «حد الحياة» ترسم مستقبلاً أكثر أمناً للأطفال

متابعة - سعيد الوشاحي ، جميلة إسماعيل، أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي

أكد مسؤولو جمعيات خيرية من مختلف إمارات الدولة أن حملة «11.5: حد الحياة»، لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع في العالم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع تباشير الشهر الفضيل، تعكس حرص سموه العميق والنهج الإنساني الراسخ الذي ينتهجه في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.

وحرصه على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الإنساني، لا سيما تجاه الأطفال الذين يعدون الفئة الأكثر تأثراً بالأزمات الإنسانية والكوارث والمجاعات.

وقالوا إن هذه المبادرة النوعية تسهم في رفع مستوى الوعي بخطورة الجوع وسوء التغذية، خاصة في المناطق المنكوبة، وتشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفاعلة في دعم الجهود الإنسانية المستدامة، بما يضمن توفير الغذاء والرعاية الأساسية للأطفال، ويمنحهم فرصة حقيقية للحياة الكريمة والنمو السليم.

مشيدين بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطلاق المبادرات الخلاقة التي تؤسس لعمل إنساني طويل الأمد يركز على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة ملايين البشر حول العالم.

نهج إنساني

وثمن عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«جمعية دار البر»، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لحملة «حدّ الحياة»، مؤكداً أن المبادرة تجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.

وقال: إن هذه الحملة تمثل محطة إنسانية فارقة، لما تحمله من هدف نبيل يتمثل في إنقاذ خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة من مخاطر الجوع وسوء التغذية، وصون حقهم في الحياة والنمو السليم.

كما تعكس رؤية سموه في ترسيخ العمل الإنساني كمسؤولية عالمية تتجاوز الحدود، وتؤكد أن الإمارات ماضية في جعل العطاء أولوية دائمة والإنسان محوراً لكل جهود التنمية.

وأضاف أن جمعية دار البر تعلن استعدادها الكامل للإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات الحملة، مستندةً إلى خبرتها الممتدة في العمل الخيري والإنساني، وشبكة شراكاتها المحلية والدولية، ومنظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعظيم الأثر الإنساني للحملة وترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن العمل الخيري الإماراتي بات نموذجاً يحتذى في سرعة الاستجابة، وفاعلية الشراكات، واستدامة الأثر، انطلاقاً من إرث أصيل من التكافل والتراحم، وإيمان راسخ بأن حماية حياة طفل واحد مسؤولية إنسانية مشتركة.

شراكات فاعلة

وقال سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن الحملة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد الالتزام العملي بالمسؤولية الإنسانية تجاه القضايا الملحة التي تهدد حياة الملايين حول العالم.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، وتؤكد حرصها الدائم على بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية، وترسيخ ثقافة العطاء، لا سيما في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل والإحسان.

وأضاف أن جمعية الفجيرة الخيرية تضع دعم هذه المبادرات الإنسانية الكبرى ضمن أولوياتها، إيماناً منها بأهمية العمل المشترك في إنقاذ الأرواح، وتعزيز الأمن الغذائي، وصناعة الأمل لملايين الأطفال والأسر المحتاجة حول العالم.

صدارة الأولويات

من جانبه، قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن إطلاق الحملة يجسد الرؤية الإنسانية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تضع الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات، وتجعل من مكافحة الجوع مسؤولية أخلاقية وحضارية.

وأشار إلى أن جوع الأطفال يمثل تحدياً عالمياً خطيراً يمس حق الحياة ذاته، في ظل ما يواجهه العالم من نزاعات وأزمات اقتصادية وتغيرات مناخية أدت إلى تفاقم الفقر الغذائي.

وأكد أن المبادرة امتداد لمسيرة إماراتية رائدة في العمل الإنساني، تجلت في حملات «10 ملايين وجبة»، و«100 مليون وجبة»، و«مليار وجبة»، وصولاً إلى مبادرات الأوقاف الرمضانية التي رسخت نموذج العطاء المستدام.

وأضاف أن جمعية بيت الخير، وانطلاقاً من رسالتها، ترتكز مشاريعها بصورة أساسية على توفير الطعام ودعم الأسر المتعففة ورعاية الأبناء، إلى جانب حملاتها الموسمية وفي مقدمتها حملة رمضان، التي تسهم سنوياً في تعزيز الأمن الغذائي داخل الدولة،.

وشدد على أن الاستثمار في غذاء الطفل هو استثمار في مستقبل المجتمعات، مؤكداً استمرار الجمعية في التعاون مع المبادرات الوطنية لترسيخ ثقافة الرحمة والتكافل، وتجسيد قيم دولة الإمارات في نصرة المحتاجين ومد يد العون لهم دون تمييز.

