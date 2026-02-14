محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

موانئ دبي العالمية تعتمد تعيين قيادات جديدة لتعزيز تنافسيتها العالمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

عبد الله بن دميثان

ويتمتع عبدالله بن دميثان، بخبرة مهنية واسعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يشرف على أعمال موانئ دبي العالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية وحلول التجارة.

وشغل بن دميثان منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد – الإمارات»، وقاد خلال مسيرته استراتيجيات الشركة في الأسواق الرئيسة، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وفي دولة الإمارات، يشرف عبدالله بن دميثان على إدارة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بما يدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في الإمارة، ويعزز دورها في ربط الأسواق العالمية.

وانضم بن دميثان إلى «دي بي ورلد» في عام 2001، وتولى خلال مسيرته المهنية الممتدة أكثر من عقدين عدداً من المناصب القيادية، وأسهم في دعم تحول الشركة إلى مزود عالمي لحلول التجارة الذكية.

منظومة الحوكمة

عيسى كاظم

واعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة.

ويشغل عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة «بورصة دبي»، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 3 عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

يوفراج نارايان

ويتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» في عام 2004 في قيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية والتحولية التي دعمت توسع أعمال الشركة في 79 دولة، وتعزيز دورها مزوداً عالمياً متكاملاً لحلول سلاسل الإمداد.

وشغل نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، وقاد خلال مسيرته عدداً من المبادرات التي أسهمت في ترسيخ متانة الأداء المالي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.

وأكد مجلس الإدارة أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار دعم استراتيجية «دي بي ورلد» للنمو المستدام، وتعزيز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية.