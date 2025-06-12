«أوقاف دبي» تدخل البهجة إلى نفوس أسر متعففة بأداء مناسك الحج

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بمصاريف الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج لعدد من الحالات الإنسانية والأسر المتعففة، ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وجرت تغطية تكاليف الرحلة من مصرف الحج وعموم الخير في المؤسسة.

وأكد فهد البناي، رئيس قسم المصارف الوقفية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تنظيم الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج للحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل نفقات الحج، وتغطية كافة تكاليفها من مصرف الحجاج، لافتاً إلى أن المؤسسة تكفلت بجميع تكاليف وترتيبات الرحلة، من حجز تذاكر السفر وفنادق الإقامة في مكة والمدينة طيلة أيام الرحلة.

وأشار إلى أهمية توفير دعم سنوي لذوي الدخل المحدود لأداء مناسك الحج، لما تحمله المبادرة من وقع لدى المستفيدين منها، وتحقيق أمنياتهم بأداء هذه الفريضة للمرة لأولى في حياتهم، وذلك بمساهمة كريمة من أصحاب الأيادي البيضاء، لافتاً إلى أن المؤسسة تبذل كافة الجهود لإدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأسر المتعففة من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تلبية مختلف احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.