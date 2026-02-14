«تحدي سوات» منصة عالمية لتبادل المعرفة الأمنية

أكد الجنرال أول خوان بينيا روخاس، نائب القائد العام لشرطة بوليفيا، رئيس أركان وزارة الداخلية، أن مشاركة بوليفيا في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، تعكس التوجه الاستراتيجي لبلاده نحو تعزيز الانفتاح على التجارب الأمنية الدولية.

وترسيخ علاقات التعاون والشراكات مع الأجهزة الشرطية حول العالم، مشيراً إلى أن اختيار هذا الحدث العالمي للمشاركة الأولى يحمل دلالة خاصة تتزامن مع احتفائهم بمرور 200 عامٍ على تأسيس الشرطة البوليفية.

وأوضح أن فرقهم أبدت اهتماماً كبيراً بالمشاركة، وخضعت لبرامج إعداد وتدريب مكثفة قُبيل انطلاق المنافسات، مؤكداً أن طبيعة المهام التي تنفذها الشرطة البوليفية ميدانياً تتطابق إلى حد كبير مع سيناريوهات التحدي.

حيث تتعامل وحداتهم الخاصة مع قضايا الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، إضافة إلى العمليات في المناطق عالية الخطورة، ما يجعل هذه المنافسات امتداداً واقعياً لطبيعة عملهم اليومي.

وأشار إلى أن المشاركة وسط نخبة من الفرق التخصصية الدولية تمثل فرصة استراتيجية للاطلاع على أحدث الممارسات العملياتية، لا سيما فيما يتعلق بزمن الاستجابة، والتقنيات المستخدمة، والأسلحة والأدوات، والأساليب التكتيكية المتقدمة، مؤكداً حرصهم على الاستفادة من هذه الخبرات وتوظيفها في تطوير قدراتهم الميدانية.

وأضاف، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية لا يقتصر على كونه بطولة تنافسية، بل يُشكّل منصة عالمية لتبادل المعرفة الأمنية وتعزيز التنسيق الدولي، والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الشرطية، آملاً توسيع نطاق اللقاءات والحوارات التخصصية بين الفرق المشاركة على هامش النسخ المقبلة، بما يعزز الشراكات الأمنية ويسهم في تحقيق أهداف الأمن والاستقرار العالمي.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المُنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» بالتعاون مع الموقع الإلكتروني للتذاكر «فيرجن ستور»، عن حجز 25 ألف شخص للتذاكر المجانية التي طرحتها في 11 يناير الماضي، لحضور المنافسات وتشجيع فرق بلدانهم المشاركة في التحدي الخاص بالوحدات الشرطية وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة وجود ارتفاع في أعداد من حجزوا التذاكر مقارنةً بعام 2025، حيث حجز 18 ألف شخص التذاكر عبر الموقع، فيما شهد العام الذي سبقه، 2024، حجز 12 ألفاً و999 تذكرة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا العدد من حجوزات التذاكر يعكس مستوى الإقبال على التحدي، الذي بات خلال 7 سنوات واحداً من أهم التحديات الخاصة بالوحدات الشرطية وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأوضحت اللجنة أن التحدي، الذي استمرت فعالياته من 7 إلى 11 فبراير في المدينة التدريبية بالروية في دبي، وفّر فرصة لتعريف أفراد الجمهور بمهام عمل الفرق الشرطية التخصصية، في ظل أجواء عائلية تضمّنت تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية لكافة الفئات العمرية.