دعم قانوني للمتعافين من الإدمان

وقّع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتوفير دعم قانوني متكامل للمتعافين من مرض الإدمان، بما يعزز استقرارهم خلال مرحلة العلاج وما بعدها، معززاً بتلك الاتفاقية نهجه العلاجي القائم على مبدأ الرعاية الشمولية.

وتهدف الاتفاقية إلى إضافة بُعد قانوني إلى منظومة الخدمات التي يقدمها المركز، بحيث يتمكن المتعافون من الحصول على استشارات قانونية متخصصة وخدمات الترافع أمام الجهات القضائية عند الحاجة، ما يتيح لهم التركيز الكامل على البرامج العلاجية دون أن تعيقهم أي التزامات أو تحديات قانونية.

وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة: إن رسالة المركز «لا تقتصر على تقديم العلاج، بل تمتد إلى تمكين أصحاب الإرادة من استعادة حياتهم بثقة واستقرار»، مؤكداً أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الدعم الاجتماعي التي يوفرها المركز.

من جانبه، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن الاتفاقية تجسد نموذجاً متقدماً للمسؤولية المجتمعية.

وتهدف المذكرة كذلك إلى تعزيز فرص الدمج المهني والاجتماعي للمتعافين، عبر توفير بيئة داعمة تقوم على الوعي والمسؤولية والشراكة المؤسسية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستثمار في الإنسان وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، فيما يواصل مركز إرادة تطوير نموذجه العلاجي القائم على الرعاية الشمولية، من خلال متابعة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية للمتعافين.