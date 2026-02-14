«دبي للصحافة» يعزز حضور الإعلام الصحي في معرض الصحة العالمي

أعلن نادي دبي للصحافة عن شراكة استراتيجية مع المستشفى الأمريكي بدبي، لدعم وتمكين 25 صانع محتوى متخصصاً في قطاع الرعاية الصحية للمشاركة في تغطية فعاليات الدورة الـ 50 من معرض الصحة العالمي «دبي WHX 2026»، الحدث الأبرز في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مدينة إكسبو دبي.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لنهج نادي دبي للصحافة في دعم المبادرات الإعلامية المتخصصة، وتطوير منظومة صناعة المحتوى، وفتح مسارات جديدة أمام صناع المحتوى المهنيين للمشاركة في تغطية الفعاليات الكبرى، بما يعزز من جودة الخطاب الإعلامي.

وتهدف المبادرة إلى تمكين صناع المحتوى من تقديم تغطية مهنية ومعاصرة لفعاليات المعرض، عبر إتاحة فرص مباشرة للقاء قادة القطاع الصحي والخبراء المشاركين.

والاستفادة من المنصة التفاعلية للمستشفى الأمريكي دبي، بما في ذلك بودكاست مخصص لإجراء مقابلات وحوارات معمقة تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات، وتستعرض رؤية وطنية متكاملة تركز على بناء مجتمع أكثر صحة وتعزيز جودة الرفاه الصحي بشكل مستدام في الإمارات.

وقد تم اختيار صناع المحتوى المشاركين وفق معايير دقيقة ومهنية، لضمان تقديم محتوى هادف وعالي الجودة يواكب تطورات القطاع الصحي، ويسهم في الارتقاء بالمستوى الإعلامي للحدث، وتعزيز تأثيره محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار والريادة في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذه المناسبة قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: «إن دعم صناع المحتوى الصحي المتخصصين يُعد جزءاً أصيلاً من رؤية المستشفى الأمريكي دبي الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الوعي الصحي، وتعزيز دور الإعلام المتخصص شريكاً فاعلاً في نقل المعرفة الطبية بأسلوب مهني ومسؤول».

وأضاف بشارة: «نؤمن بأن المحتوى الصحي الموثوق يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات صحية سليمة».

موضحاً أن المستشفى الأمريكي بدبي، من خلال هذا التعاون مع نادي دبي للصحافة، يحرص على تمكين نخبة من صناع المحتوى من الوصول المباشر إلى قادة القطاع الصحي والخبراء العالميين المشاركين في معرض الصحة العالمي 2026، بما يسهم في تقديم سرد إعلامي معاصر يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويواكب مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار الطبي والاستدامة الصحية.

ومن جانبها، قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «تأتي هذه الشراكة في سياق رؤية نادي دبي للصحافة الهادفة إلى ترسيخ نموذج متقدم للإعلام المتخصص، يقوم على المعرفة والموثوقية والقدرة على تحويل القضايا الحيوية إلى محتوى مؤثر يصنع فرقاً في وعي المجتمع.

ويُعد القطاع الصحي أحد أكثر القطاعات اتصالاً بحياة الناس وجودة مستقبلهم، ومن هنا تنبع أهمية دعم صناع محتوى يمتلكون أدوات مهنية ومعايير تحريرية مسؤولة، تواكب حجم التحولات العلمية والتقنية المتسارعة».

وأضافت: «نؤمن في نادي دبي للصحافة بأن الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الشابة وصناع المحتوى المتخصصين هو استثمار في جودة المعرفة المتداولة، وفي بناء خطاب إعلامي قادر على مواكبة الأحداث الكبرى وتقديمها بمنظور يعكس عمقها وأثرها.

ومع الدورة الخمسين لمعرض الصحة العالمي، نحرص على أن تكون دبي منصة جامعة للحوار المعرفي، ومركزاً لإنتاج محتوى نوعي يعزز مكانة الإمارة عاصمة للإعلام المتخصص، ويواكب موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الرعاية الصحية».

جدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد دور نادي دبي للصحافة في دعم المبادرات الإعلامية المتخصصة، وتعزيز الشراكة بين قطاع الرعاية الصحية والإعلام، بما يخدم نشر الوعي الصحي وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والممارسات في هذا المجال الحيوي.