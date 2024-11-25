تعاون بين «أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم» بدبي و«المعارف»

أعلن مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي، عن تعاون مشترك بينه وبين مجلس إدارة مدرسة المعارف بدبي، لدمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي، وهو الأمر الذي يناسب إطلاق رؤيته الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة في المجال التعليمي والأكاديمي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المدرسة بمنطقة القصيص بدبي، بحضور الدكتور عادل المرزوقي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومحمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة لمدرسة المعارف، وسماح أبوعوف عضو مجلس إدارة مركز أمنيات لأصحاب الهمم بدبي.

وقال عادل المرزوقي: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة شاملة لجميع أفراد المجتمع، حيث يحصل أصحاب الهمم على الدعم الذي يضمن لهم الاندماج الكامل في نسيج المجتمع الإماراتي، بما يعكس قيم التعايش والتسامح التي تميز دولتنا، ونهدف إلى تقديم برامج تعليمية متقدمة يشرف عليها نخبة من المتخصصين، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً ملموسة واضحة لدمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي، وقد تجسد ذلك في استراتيجيات قدرات المدارس، وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأصحاب الهمم بأفضل الحلول والممارسات.

بدوره، أكد محمد مطاوع، أن وزارة التربية والتعليم أنشأت لأبنائها من أصحاب الهمم منذ 2008 إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وإمكانية حصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة للطلبة الآخرين من غير أصحاب الهمم، بالإضافة إلى توفير معلمين متخصصين في غاية المهارات السلوكية التي تمنحهم الكفاءة لتدريسهم والعناية بهم، وتقدم كافة الخدمات والتقنيات المساعدة من أجل تحقيق التميز، نرحب بالتعاون مع مركز أمنيات في كل الخطوات المستقبلية والتي تضمن مستقبلاً أفضل لأبنائنا من أصحاب الهمم.