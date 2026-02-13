بلدية دبي تنال اعتماداً دولياً في إدارة الصيانة من مؤسسة المواصفات البريطانية



حصدت بلدية دبي شهادة إدارة الصيانة ووظائفها (BS EN 17948:2024)، لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد الدولي المتخصص والذي يمثل معياراً متقدماً يصدر عن مؤسسة المواصفات البريطانية (BSI)، ويمنح للجهات الرائدة في حوكمة عمليات الصيانة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وربط وظائف الصيانة بالأداء المؤسسي.

وفي إطار تعزيز أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول الحكومية، نظمت بلدية دبي فعالية «يوم الأصول»، التي شكلت منصة قيادية جمعت القيادات التنفيذية ومدراء الإدارات المعنية، بهدف توحيد الرؤى المؤسسية لإدارة الأصول.

وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «الأصول الحكومية المتكاملة، والبنية التحتية المتقدمة، والخدمات الشاملة، هي مرتكزات أساسية في العمل البلدي والحكومي؛ وحصول بلدية دبي على الاعتراف العالمي في إدارة الصيانة ووظائفها».

وأشار الدكتور شهاب العامري، مدير إدارة الأصول والممتلكات في بلدية دبي، إلى أن تنظيم فعالية «يوم الأصول» بصورة سنوية يأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأصول، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ودعم مبادئ الحوكمة والمساءلة.