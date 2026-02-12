سفيرة باراغواي: تنظيم مميز للحدث..أشكر شرطة دبي

أكدت كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية باراغواي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارتها لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، أن تنظيم التحدي الذي يجمع أكثر من 109 فرق من 48 دولة حول العالم، يُعد حدثاً كبيراً ومميزاً، وتنظيم شرطة دبي له متميز عبر جمع نخبة الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة من مختلف دول العالم في مكان واحد.

وقالت لوبيز: «يسعدني جداً أن أكون هنا، أشارك وأتعرف إلى هذا الحدث الكبير، تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي تنظمه شرطة دبي، حيث تشارك باراغواي للمرة الأولى بوفد يضم ثمانية من أفراد الشرطة». وتابعت: «نتقدم بجزيل الشكر على التنظيم المتميز لشرطة دبي، ونتطلع بالطبع إلى مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين بلدينا».