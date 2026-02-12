«التحدي» منصة استثنائية لاختبار الاستعداد البدني والتكتيكي للوحدات الخاصة

قال أديلتولغا تسرينلكهام، ممثل وكالة الحماية الخاصة «SSPA» في منغوليا، وقائد فريق وكالة الحماية الخاصة «SSPA» المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»:

«يعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية منصة استثنائية لوحدات الخدمة الخاصة المتميزة مثل وحدتنا الخاصة لاختبار حدود قدراتها، وإظهار أقصى مستويات الاستعداد البدني والتكتيكي، والتواصل مع أفضل الفرق على مستوى العالم».

وأضاف: «التحدي أكثر من مجرد منافسة، إنه عرض قوي للانضباط والمهارة والفخر الوطني. ونحن فخورون بالمشاركة بين أكثر من 100 فريق من أكثر من 48 دولة في هذا الحدث المرموق الذي تنظمه شرطة دبي».

وأوضح تسرينلكهام: «تمثل هذه المشاركة المرة الثانية لفريق وكالة الحماية الخاصة للدولة في هذا التحدي. وفي عام 2025، شاركنا لأول مرة واكتسبنا رؤى قيمة من الواقع وفهماً أوضح للمعايير الدولية».

وقال: «استناداً إلى تلك الخبرة، أظهر فريقنا هذا العام تقدماً قوياً، من خلال أداء قوي في جميع المنافسات الصعبة، بما في ذلك تسجيل وقت مميز في تحدي الاقتحام 2:09 دقيقة، (وهو الأسرع لنا في منغوليا)، وتقديم عروض تنافسية قوية في التحديات التالية. نحن ننافس بتركيز، ونتحسن يومياً، ونمثل منغوليا بفخر جنباً إلى جنب مع الفرق الوطنية الأخرى».

الهدف المقبل

وتابع: «نتطلع إلى المستقبل، وهدفنا الواضح هو المنافسة على الميداليات في النسخ القادمة. نحن ملتزمون تماماً بتكثيف تدريبات وحداتنا المتخصصة، وصقل التكتيكات، وتعزيز جميع جوانب قدرتنا التشغيلية. ومع استمرار الدعم والاجتهاد، نطمح للصعود إلى المنصة وتحقيق نتائج تعكس القوة المتنامية لمنغوليا في المسابقات التكتيكية العالمية».

وأضاف: «كل ضابط سوات هنا من وكالة الحماية الخاصة للدولة هو ضابط مخلص يخدم يومياً تحت ضغوط عالية لحماية الأمن الوطني. المشاركة في تحدي الإمارات للوحدات الخاصة «سوات» ليست مجرد اختبار للتميز الرياضي فحسب، بل هي أيضاً شهادة على التزامنا الثابت بتحسين أنفسنا مدى الحياة شخصياً ومهنياً.. التحضير الصارم لهذا الحدث يصقل ليس فقط مهاراتنا التكتيكية، بل أيضاً صمودنا وروح الفريق واستعدادنا للتعامل مع سيناريوهات الحياة الواقعية».

وأعرب أديلتولغا تسرينلكهام عن خالص الشكر لحكومة منغوليا على دعمها الثابت للفريق، كما شكر شرطة دبي والمنظمين لاستضافتهم هذا الحدث الاستثنائي المشهور عالمياً، الذي يعزز التعاون الدولي والتميز بين القوات الخاصة حول العالم.