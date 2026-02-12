«أوقاف دبي» توقع اتفاقية لتشييد مجمع الورقاء التجاري الوقفي

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، اتفاقية تعاون مع شركة جاد جلوبال للتطوير العقاري، لتتولى تطوير مشاريع استثمارية وقفية في الوقت الذي تدعم فيه هذه الشراكة، استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تقديم مشاريع وقفية مستدامة تخدم قطاعات رئيسة في المجتمع، وتعزز رفاهيته، وتسهم في تحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد.

وبموجب الاتفاق تتولى شركة جاد جلوبال تشييد مجمع الورقاء التجاري «التطوير» على قطعة الأرض الواقعة في منطقة الورقاء الأولى بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 40000 قدم مربعة ومساحة مبنية تبلغ 17,544 قدماً مربعة ومساحة قابلة للتأجير تبلغ 15650 قدماً، ويتألف المشروع الوقفي من مبنى تجاري حديث يتكون من طابق أرضي عبارة عن وحدات تجزئة وخدمات قابلة للتأجير، إلى جانب جميع مواقف السيارات والمرافق الخدمية، بحيث يعود ريع الوقف على رعاية شؤون المساجد في دبي.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بتطوير مفهوم الأوقاف من خلال نماذج تنموية مبتكرة ومستدامة للاستثمار الوقفي، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في تعزيز نتائج المشروعات الوقفية وتوسيع أثرها الإيجابي وأضاف المطوع نسعى من خلال التعاون إلى تشييد مبنى تجاري وقفي يعود ريعه على شؤون المساجد في دبي بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى توسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جاد جلوبال إن هذه الشراكة تمثّل التزام جاد جلوبال بتقديم مشاريع عقارية تُحقق قيمة اجتماعية مستدامة، وذلك من خلال دمج مبادئ العافية الشاملة في تصميم المساحات وتجربتها، موضحاً أن العقارات لا تدعم جودة الحياة فحسب، بل تدعم أيضاً الأهداف الخيرية والمجتمعية الأوسع نطاقاً للمؤسسات الوقفية، وبمشاريع قيد التصميم والتطوير حالياً بقيمة تقارب 2.18 مليار درهم إماراتي، تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة طويلة الأجل، وتسهم في تعزيز نهج حديث ومسؤول لتشييد الأوقاف العقارية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تواصل دورها الريادي في إعادة تعريف مفهوم الوقف في المنطقة، من خلال استحداث قنوات مبتكرة وشاملة للتبرعات الخيرية، موضحة أنها بفضل نهجها الاستشرافي، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من المساهمة وبطرق متنوعة في تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان استدامة الأثر الخيري.

ولفتت شركة جاد جلوبال إلى أن نهجها في التطوير العقاري يرتكز على مفهوم العافية الشاملة، بما يضمن للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمقيمين تحقيق التوازن بين الجسد والعقل والروح، فضلاً عن تحقيق الرفاهية المالية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه الشراكة مع المؤسسة تتيح مساراً هادفاً لخلق قيمة مضافة، وتمكين الأفراد من الاستثمار والعيش والمساهمة في المجتمع بروح المسؤولية وراحة البال.