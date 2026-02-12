دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتسهم في تبادل أفضل الممارسات

أكد روبرت رينز، القنصل العام الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية، خلال زيارته لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، المقامة في المدينة التدريبية بالروية، أن دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وتُسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتساعد على جعل العالم مكاناً أفضل، مُشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده تحدي الإمارات للفرق التكتيكية عاماً بعد عام.

وحول تحدي «سوات»، قال رينز: «إنه أمر مذهل حقاً. ففي كل عام يصبح الحدث أكبر وأفضل. وفي العام الماضي كنت مُنبهراً بالفعل بمدى روعة هذا التحدي، ولكن رؤية تحدي سوات وهو ينمو ويتطور أكثر هذا العام أمر أروع بكثير».

وتابع: «العام الماضي شارك فريقان أمريكيان في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، واليوم لدينا أربعة فرق أمريكية، وبصفتي القنصل العام للولايات المتحدة أشعر بفخرٍ كبير جداً لرؤية ذلك».

وأضاف: «لقد تحدثت إلى الفرق الأربعة، جميعهم منبهرون للغاية بحُسن تنظيم هذا الحدث، وكذلك بتجربتهم في دولة الإمارات، وبإتاحة الفرصة لرجال إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم للالتقاء وتبادل أفضل الممارسات، وهذا أمر مذهل بحق».

وقال: «بالنسبة لي، هذا أحد الجوانب الرائعة في دبي؛ سواء كان الأمر يتعلق ببرامج الرعاية الصحية، أو معرض جيتكس، أو القمة العالمية للحكومات، أو هذا التحدي الخاص بسوات، وقمة الشرطة العالمية، فإن دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وتُسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتساعد على جعل العالم مكاناً أفضل».

وتابع: «لذلك أنا أحب هذا الحدث كثيراً، وسعيد بأن أكون جزءاً منه، وفخور جداً بالمشاركة فيه، الفرق الأمريكية رائعة، فهؤلاء ضباط يعملون ميدانياً بالفعل... لم يكن لديهم وقت كافٍ للتدريب، أنا فخور جداً بما يقدمونه، وبمستواهم، وبمن يمثلون، حيث يمثلون الولايات المتحدة ويعكسون تنوع مناطقها المختلفة في هذه المنافسة».

وأضاف: «إنه أمر مذهل حقاً. لقد حضرت العام الماضي، وكان فريق دبي النسائي في الصدارة، وكان ذلك رائعاً للغاية. وتحدثت اليوم مع المنظمين، وأكدوا أن عدد الفرق النسائية يزداد عاماً بعد عام. وأنا متحمس جداً لرؤية هذا التطور، وسعيد للغاية برؤية هذا التمثيل القوي للنساء في برنامج بهذه الأهمية».