«طرق دبي» تطلق مركز «الجاهزية المؤسسية والتنمية المستدامة»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحقيق إنجاز لافت في مسيرة المنطقة نحو التميز المؤسسي، وذلك بإطلاق مركز «الجاهزية المؤسسية والتنمية المستدامة».

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرمت الهيئة شراكة استراتيجية مع المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة «APQC»، المؤسسة العالمية الرائدة في مجالات الإنتاجية وجودة الأداء، ليكون العضو المؤسس لمركز الجاهزية المؤسسية والتنمية المستدامة.

ويمثل هذا الاتفاق الإطلاق الرسمي لأول مركز متخصص بتميز الأداء تابع للمركز الأمريكي للإنتاجية والجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعزز مكانة هيئة الطرق والمواصلات في صدارة الجهات العالمية في إدارة العمليات وترسيخ المرونة المؤسسية.

ويتمثل هدف المركز بشكل رئيس في تمكين الكفاءات الوطنية داخل الهيئة والارتقاء بممارسات الأعمال عبر توحيد العمليات الداخلية وبناء كوادر مستدامة ذاتياً مزودة بأفضل الممارسات العالمية في هندسة العمليات وإدارة الأداء.

وقالت موزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات، إن إنشاء هذا المركز يمثل استثماراً استراتيجياً يعزز مرونة الهيئة على المدى الطويل ويسهم في تنمية كوادرنا الوطنية.

ومن خلال استضافة المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة بوصفه عضواً مؤسساً، نوفر لفرق العمل «مرجعاً مؤسسياً موحداً وموثوقاً» لعملياتنا التشغيلية، معترفاً به ومعتمداً عالمياً.

وأعربت كاثي هيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة، عن سعادتها بالانضمام إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي بوصفها عضواً مؤسساً لهذا المركز الريادي، مشيرة إلى أن الهيئة أظهرت باستمرار التزاماً راسخاً بالمعايير العالمية، ومن خلال إنشاء هذا المركز الداخلي للتميز، الأول من نوعه في المنطقة، فإنها ترسخ نموذجاً عملياً يوضح كيف يمكن للمؤسسات أن تعمل بذكاء أكبر وكفاءة أعلى وبوتيرة أسرع.