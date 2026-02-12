3 آلاف مشارك في احتفالات رأس السنة الصينية بمدينة إكسبو دبي

ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الصينية، شاركت فرقة الخيّالة في شرطة دبي في المسيرة الكبرى التي أُقيمت في مدينة إكسبو دبي، إيذاناً بانطلاق احتفالات دبي بعام الحصان.

ويشهد هذا العام احتفالات رأس السنة الصينية من خلال محطة ثقافية لافتة، عكستها مشاركة وحدات الخيّالة التي جسّدت ما تحظى به الخيل من مكانة راسخة في كلٍ من الثقافتين الصينية والإماراتية، بوصفها رمزاً للقوة والنبل.

شارك في المسيرة نحو 40 تشكيلاً استعراضياً وأكثر من 3,000 مؤدٍ، قدّموا عروضاً متنوّعة جمعت بين التراث الصيني والثقافة الإماراتية، من خلال استعراضات فنية ومجسّمات تراثية وتقاليد أصيلة أضفت على الفعالية أجواءً حافلة بالحركة والتنوّع.

ونُظّمت المسيرة من قبل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ومدينة إكسبو دبي، وبدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتشكّل محطة رئيسية ضمن البرنامج الأوسع لاحتفالات رأس السنة الصينية في دبي، ويؤكد التزام المدينة بتعزيز التواصل بين المجتمعات والاحتفاء بتنوّعها الثقافي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن المسيرة عكست القيم التي تقوم عليها دبي كمدينة عالمية تحتفي بتنوّع الثقافات وتعمل على تعزيز التواصل بين المجتمعات. فمع مشاركة فرقة الخيالة في شرطة دبي، إلى آلاف المؤدين والزوار، شكّلت هذه الفعالية انطلاقة مميّزة لبرنامج احتفالات عام الحصان الذي يمتد عبر مختلف أنحاء المدينة.

وجسّدت الفعالية مفهوم «التواصل نحو المستقبل»، من خلال الجمع بين التراث والابتكار عبر ثلاث مناطق تفاعلية رئيسية. فقد استعرضت منطقة «تجربة التراث» حِرفاً صينية تقليدية، شملت تطريز نينغشيا، ونحت خيوط اللك من شيامن، وخزف جينغدتشن، إلى جانب طقوس الشاي وورش الخط وتجارب تنسيق أزياء هانفو التقليدية.

وسلّطت منطقة «العلوم والابتكار التكنولوجي» الضوء على أحدث الابتكارات الصينية المعاصرة، من خلال استعراض المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، وتجارب الواقع التفاعلي المعزز، مبرزة دور التكنولوجيا في دعم التبادل الثقافي والتجاري، إلى جانب عرض نماذج من مخرجات التعاون الاقتصادي الصيني - العربي. فيما قدّمت منطقة «الثقافة والمأكولات» مجموعة من الأطباق الإقليمية الصينية، من بينها أطباق شينجيانغ، وقهوة يونان، ومنتجات «حديقة العطور الإمبراطورية».

وشكّلت المسيرة الكبرى لاحتفالات «عام صيني سعيد» الانطلاقة الرسمية لاحتفالات دبي بعام الحصان، والتي تستمر حتى 22 فبراير من خلال برنامج متكامل يقام على مستوى المدينة.