حمدان بن محمد: دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين

4 ملايين درهم القيمة الإجمالية لجوائز البطولة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق ألعاب دبي 2026 بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 1600 لاعب ولاعبة ضمن 239 فريقاً، وذلك خلال الفترة من غدٍ الخميس حتى الأحد المقبل 15 فبراير الجاري.

وأكد سموه أن ألعاب دبي تواصل ترسيخ مكانتها منصة رياضية عالمية تقدم تجربة تنافسية متكاملة وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يعكس حيوية دبي وبيئتها الداعمة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

وأشار سموه إلى أن دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين، نستمد منها الطاقة والدافع للإنجاز، مؤكداً أن الجميع فيها يعمل بروح الفريق الواحد، وأن الهدف هو ترسيخ نمط الحياة الصحي والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

منافسات تحدي الحكومة للرجال تنطلق الثالثة عصراً

اليوم الثاني يشهد الجولة الثالثة لتحدي الحكومة للرجال تليها منافسات تحدي المجتمع

تحدي الحكومة للسيدات يبدأ في اليوم الثالث عند التاسعة صباحاً تليه جولتان لتحدي المدن

الختام يشهد تحدي الصغار عند الثامنة صباحاً ونهائيات تحديات الحكومة والمجتمع والمدن

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «X»: تنطلق النسخة السابعة من ألعاب دبي 2026 بمشاركة 56 مدينة من حول العالم وأكثر من 1600 لاعب ولاعبة ضمن 239 فريقاً، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وأضاف سموه: تواصل الألعاب ترسيخ مكانتها منصة رياضية عالمية تقدم تجربة تنافسية متكاملة وفق أعلى المعايير التنظيمية.

وختم سموه: دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين ونستمد منها طاقتنا، وهنا كلنا فريق واحد، وهدفنا ترسيخ نمط الحياة الصحي والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وتأتي النسخة السابعة من البطولة بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات» و«بيوند» للتطوير العقاري، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومجموعة عيسى صالح القرق وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.

تحدي البرج

وللعام الثالث على التوالي، يبدأ الموسم السابع للبطولة مع تحدي النقاط الإضافية للمدن، حيث يستضيف برج خليفة اليوم الأربعاء 56 فريقاً مشاركاً في تحدي المدن، وهو العدد الأضخم في تاريخ البطولة للمدن العالمية المشاركة، حيث تتنافس الفرق لاستكمال التحدي وحجز 16 نقطة إضافية قبل بدء المنافسات الرئيسية.

تحدي الحكومة للرجال

وتنطلق منافسات البطولة غداً الخميس مع تحدي الحكومة، حيث يشهد اليوم الأول جولتين لفئة الرجال، بدءاً من الساعة 3:00 عصراً، لتتأهل الفرق الفائزة للتنافس على الفوز بلقب البطولة في اليوم الختامي.

واستقطبت النسخة السابعة للبطولة مشاركات قياسية من فرق الحكومة، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 78 فريقاً ضمن فئة الرجال.

أجواء حماسية

وأكدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي أن النسخة الحالية للبطولة تشكل استمراراً لنجاحاتها في تحفيز مختلف أفراد المجتمع على تبني نمط حياة يرسخ مبادئ النشاط والتحدي والمرونة، حيث ترفع «ألعاب دبي» 2026 سقف التنافس بمسار جديد ومبتكر يجسّد شعار البطولة «معاً نواجه التحدي» ليكون الفوز حليف الفريق الأقدر على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح رغم أي ظروف.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن ريادة دبي في القطاع الرياضي تتجسد بمستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي المستدام، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي.

ولتعزيز الأجواء الحماسية للبطولة، تنظم ألعاب دبي مجموعة واسعة من الأنشطة المصاحبة للبطولة لإثراء تجربة المشجعين، حيث تستضيف البطولة مجموعة من التجارب المناسبة لمختلف أفراد العائلة، إلى جانب سحوبات دورية على مدار أيام البطولة للفوز بثلاث سيارات والعديد من الجوائز القيمة.

جدول منافسات حافل

وتستمر منافسات «ألعاب دبي» في اليوم الثاني الجمعة مع الجولة الثالثة لفئة الرجال بدءاً من الساعة 3:00 عصراً، إلى جانب تحدي المجتمع في الساعة 6:40 مساء، حيث يتنافس 27 فريقاً متأهلاً من التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع بمواجهة الفريق الفائز من نسخة العام الماضي «AJ» أملاً بحصد لقب البطولة.

ويشهد اليوم الثالث للبطولة السبت منافسات تحدي الحكومة للسيدات بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً، بمشاركة 21 فريقاً، إلى جانب جولتين من تحدي المدن بدءاً من الساعة 3:00 عصراً بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الاهتمام العالمي المتنامي للمشاركة في البطولة باعتبارها أحد أبرز التحديات الجماعية عالمياً.

وتصل البطولة للنهائي المنتظر الأحد المقبل، ليرتفع الحماس لأعلى مستوياته بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً مع جولتين لتحدي الصغار بمشاركة 56 فريقاً، حيث يتنافس الصغار هذا العام ولأول مرة على نفس تحديات الكبار، بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وتنطلق بعد ذلك المنافسات النهائية لتحدي الحكومة للسيدات في الساعة 3:00 عصراً، وتحدي الحكومة للرجال في الساعة 4:30 عصراً، ونهائي تحدي المجتمع في الساعة 6:00 مساء، لتختتم البطولة منافساتها مع تحدي المدن في الساعة 7:30 مساءً، وتتويج الفرق الجديرة بحمل لقب البطولة في نسخة هذا العام.

وإلى جانب الفوز بشرف حمل لقب البطولة، تحصل الفرق الفائزة على جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين درهم، تتوزع على الفائزين في المراتب الثلاث الأولى لتحدي الحكومة-الرجال، وتحدي الحكومة-السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي الصغار، فيما يتم تكريم الفائزين في المراتب العشر الأولى لتحدي المدن.