«مرور دبي» تنظّم حركة السير خلال تشكل الضباب لتأمين سلامة الطرق

شملت تكثيف انتشار الدوريات المرورية على الطرق الخارجية والرئيسة، من بينها شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع دبي العين، إضافة إلى عدد من الشوارع الأخرى، وذلك لتنظيم الحركة المرورية، وضبط السرعات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.
كما تم التعامل الفوري مع المركبات المتوقفة على كتف الطريق، وتوجيهها إلى خارج حرم الطريق، لتجنب وقوع الحوادث الناجمة عن تدني مستوى الرؤية.
وأشار إلى أن الضباب الكثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على معظم الطرق، ما أدى إلى حدوث بعض الاختناقات المرورية البسيطة، وتكدس المركبات في بعض المناطق.
وأضاف أن الدوريات المرورية عملت على تنظيم حركة السير في المواقع المتأثرة، وتوجيه السائقين إلى مسارات بديلة عند الضرورة. ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، أبرزها تشغيل الإضاءة المنخفضة، بدلاً من الإضاءة العالية، واستخدام أضواء الضباب، إن وجدت، وتجنب التوقف على الطرق السريعة نهائياً.