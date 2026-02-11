مشاركة نسائية غير مسبوقة في تحدي «سوات 2026»

تتواصل منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، بمشاركة واسعة من فرق شرطية وأمنية تخصصية تمثل مختلف دول العالم، حيث يشكّل الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات العملياتية بين الوحدات التخصصية.

ولأول مرة في التحدي، يُشارك من جمهورية بنما أول فريق إنزال جوي بحري تابع لوحدات الشرطة الأمنية الخاصة، الأمر الذي يُجسّد التطور النوعي في طبيعة الفرق المتأهبة والراغبة بالانضمام إلى هذا التحدي العالمي.

وأكّد الرقيب ثاني خواكين أويو، قائد فريق إكيبو دي بنما 2 من جهاز الخدمة الوطنية الجوية البحرية (Servicio Nacional Aeronaval)، أن مشاركة فريقه تأتي جنباً إلى جنب مع فريق آخر يمثل الشرطة الوطنية البنمية، ليعكسا معاً الصورة المُشرفة لبنما في حدث عالمي تخصصي ضخم.

ومع انطلاق منافسات التحدي تتجه الأنظار نحو مشاركة نسائية غير مسبوقة، تعكس تحوّلاً نوعياً في بنية الوحدات التخصصية حول العالم، وتُجسّد واقعاً جديداً تُمارس فيه الكوادر النسائية أدواراً قيادية في أخطر وأدق المهام الشرطية، حيث تصاعدت المشاركة هذا العام لتصل إلى 8 فرقٍ نسائية، تمثلت في فريق شرطة دبي النسائي، وفريق من مملكة تايلند، وفريقين من جمهورية الصين الشعبية، وفريق من إندونيسيا، وفريق من جمهورية الدومينيكان، وفريق من كازاخستان، وفريق من البرازيل، بالإضافة إلى فريقين مُختلطين يتمثلان في تشيلي، وجنوب أفريقيا.

وتُسجل الشرطة الوطنية في جمهورية الدومينيكان مشاركتها الأولى في المنافسات الدولية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، عبر حضور نوعي يضم 3 فرقٍ تخصصية، 2 من الرجال، وفريقاً نسائياً بقيادة النقيب يوكايني دياز راميرز، في خطوة تعكس تطور قدراتها العملياتية وتوسّع حضورها على الساحة الأمنية العالمية.

وأكدت النقيب يوكايني أن رؤيتهن للإقبال المتزايد والحضور اللافت للعناصر النسائية في التحدي، سواء ضمن الفرق المختلطة أو الفرق النسائية، تمثل أحد أبرز مظاهر التطور في العمل الشرطي التخصصي، لما تعكسه من تصاعد لدور المرأة في العمليات الأمنية المتقدمة، وترسيخ الثقة بقدراتها وكفاءتها المهنية، وإبراز جاهزيتها لأداء المهام عالية الخطورة بكفاءة واقتدار.

كما تُسجّل إندونيسيا مشاركة فريقها النسائي «فيلق اللواء المتنقل C» للمرة الأولى، بقيادة ملازم أول نورا سيبتيانا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مركز شرطة قوات الأمن الخاصة الإندونيسية، في خطوة تعكس التقدم النوعي في تمكين الكوادر النسائية ضمن الوحدات الشرطية التخصصية.

وأكدت قائدة الفريق أن العنصر النسائي يحظى بدعم مؤسسي كامل في إندونيسيا للانخراط في المهام العملياتية المتقدمة، والمشاركة في التحديات الأمنية عالية الاحتراف، مشيرة إلى أن الفريق خضع، إلى جانب الفرق الأخرى المشاركة، لبرامج تدريبية مكثفة في ميادين تحاكي تحديات المنافسات، شملت تدريبات البرج والموانع والرماية والجاهزية البدنية والتكتيكية.

عنصر السرعة

وتشارك تايلاند في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 بفريقها النسائي للمرة الثالثة هذا العام، في تأكيد واضح على التزامها بتطوير قدرات كوادرها التخصصية، وتعزيز جاهزيتهن العملياتية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكدت قائدة الفريق النسائي التايلاندي، كانشانك سوبانارات، أن المشاركة للمرة الثالثة تُشكل محطة تطوير نوعية تعزز من جاهزية الفريق وترفع مستوى أدائه العملياتي.

وأضافت: كل مُشاركة في هذا التحدي العالمي تُمثل لنا تجربة تعلم متكاملة، نراجع خلالها الأداء، ونبني على نقاط القوة، وهو ما انعكس بشكل واضح على تطور مستوانا من عام إلى آخر.

ويُشارك فريق شرطة التحقيقات التشيلية PDI ضمن منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 بتشكيل مختلط، يضم ستة عناصر من الرجال وعنصرين من الكوادر النسائية، في تجسيد متقدم للتكامل العملياتي والكفاءة المهنية داخل الوحدات التخصصية.

وأكدت المشاركتان أن التجارب السابقة لتشيلي في التحدي شكّلت مرجعية ميدانية مهمة، أتاحتا لهما الاستفادة من خبرات الزملاء من العنصرين الرجالي والنسائي، والاطلاع على أساليب العمل المتقدمة، والتي أسهمت في رفع الجاهزية وتعزيز الأداء العملياتي.

وأكدتا أن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تمثل منصة عالمية لتطوير القدرات، والاحتكاك بأفضل الوحدات التخصصية الدولية، وتعزيز الجاهزية الميدانية وفق أعلى المعايير الاحترافية.