حمدان بن محمد: دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق ألعاب دبي 2026بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 1,600 لاعب ولاعبة ضمن 239 فريقاً، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وأكد سموه أن ألعاب دبي تواصل ترسيخ مكانتها منصةً رياضيةً عالميةً تقدّم تجربة تنافسية متكاملة وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يعكس حيوية دبي وبيئتها الداعمة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

وأشار سموّه إلى أن دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين، نستمد منها الطاقة والدافع للإنجاز، مؤكداً أن الجميع فيها يعمل بروح الفريق الواحد، وأن الهدف هو ترسيخ نمط الحياة الصحي والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تنطلق النسخة السابعة من ألعاب دبي 2026 بمشاركة 56 مدينة من حول العالم وأكثر من 1,600 لاعب ولاعبة ضمن 239 فريقاً، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري".

وأضاف سموه:" تواصل الألعاب ترسيخ مكانتها منصةً رياضيةً عالميةً تقدّم تجربة تنافسية متكاملة وفق أعلى المعايير التنظيمية".

وختم سموه: "دبي مدينة نابضة بالحيوية وصديقة للرياضيين ونستمد منها طاقتنا، وهنا كلنا فريق واحد، وهدفنا ترسيخ نمط الحياة الصحي والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع".