"طرق دبي": أول جهة في العالم تحصل على "آيزو" نضج الحوكمة

في خطوة تجسّد ريادتها في الحوكمة المؤسسية، حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على شهادة «نموذج نضج الحوكمة المؤسسية – الآيزو ISO37004، لتصبح أول جهة في العالم تنال هذه الشهادة من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تُعد من أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.

وأفاد فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة سبّاقة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم الحوكمة المؤسسية واستيفاء متطلبات شهادة الآيزو العالمية، حيث أُرست معايير ومنهجيات محكمة لتقييم مستوى نضج الحوكمة المطبّقة في الهيئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ومنها إدارة العمليات، وعمليات التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق غايات الهيئة، ومقاييس الأداء، وعمليات المراقبة والاتصال، والشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن تقييم الحوكمة المؤسسية في الهيئة يخضع كذلك إلى مستويات نُضج مختلفة ومتدرجة بما يدعم التطوير والتحسين المستمر.

وتُعد الشهادة إنجازاً داعماً لمسيرة التميّز التي تشهدها الهيئة في مجال الحوكمة المؤسسية، حيث تبنّت منظومة متكاملة ومبادئ واضحة كأساس لكل أنشطتها، علاوة على العديد من مستويات الرقابة لتقديم ضمانات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

الجدير بالذكر أن الهيئة تتبنّى ممارسات مبتكرة في مجال الحوكمة المؤسسية، كما تحرص على خلق بيئة عمل تتّسم بالنزاهة والشفافية، ضمن منظومة متكاملة تتميّز بأعلى معايير المساءلة والرقابة على جميع مشاريعها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية.