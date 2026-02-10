«طرق دبي» تنال اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتماد «أفضل بيئة عمل» من منظمة Great Place to Work العالمية، إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تقييم وقياس بيئات العمل المؤسسية، وذلك تأكيداً لتميز الهيئة في توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم وترتقي برضا الموظفين وتمكينهم.

جاء هذا الاعتماد استناداً إلى منهجية علمية معتمدة تقيس تجربة الموظفين ومستويات الرضا الوظيفي والرفاهية في بيئة العمل. ويعكس هذا الاعتماد التزام الهيئة بترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والشفافية والتمكين، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والاستدامة الوظيفية.

ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لنهج الهيئة المستدام في تطوير رأس المال البشري، وبناء ثقافة عمل داعمة للابتكار، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة العمل المحفزة وبناء مؤسسات حكومية مرنة وقادرة على استشراف المستقبل.

وأكدت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا الاعتماد يعكس ثقة الموظفين في منظومة العمل في الهيئة.

ويجسد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة رأس المال البشري، وبناء بيئة عمل قائمة على العدالة المؤسسية، والاحترام المتبادل، وتعزيز روح الفريق الواحد، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تقييم

وأضافت عذاري أن تقييم Great Place to Work للهيئة يستند إلى قياس مباشر لتجربة الموظفين، ويركز على محاور رئيسة تشمل الثقة، والاعتزاز بالانتماء، وتمكين الكفاءات، وتطوير المهارات، مؤكدة أن الاستثمار في الموظفين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة الأداء.

الجدير بالذكر أن الهيئة تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة رأس المال البشري، انعكس بشكل مباشر على تحقيق سلسلة من الإنجازات الرائدة في مجال الموارد البشرية، من أبرزها فوزها بجائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومي للموارد البشرية لعام 2025 عن فئة أفضل استراتيجية لرفاهية ومزايا الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات والبرامج النوعية لتطوير القيادات والكفاءات، من بينها برنامج «قيادي متقدم» وبرنامج «حوكمة مجالس الإدارات»، بما يعزز جاهزية رأس المال البشري واستدامة التميز المؤسسي.