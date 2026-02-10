24 شهادة أيزو حصيلة «دبي الرقمية» خلال عام

أعلنت هيئة دبي الرقمية حصولها على 24 شهادة أيزو دولية خلال عام واحد، ويمثّل هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد مكانة دبي كعاصمة للثقة الرقمية ونموذج عالمي في تطبيق أعلى معايير الحوكمة، والابتكار، واستدامة الخدمات الرقمية.

ويمثل ذلك تتويجاً لمسيرة مؤسسية جعلت أفضل المعايير بمثابة أسلوب عمل يومي متجذّر وجزءاً لا يتجزأ من البيئة المؤسسية. فقد نجحت دبي الرقمية في تحويل الجودة والتميز والحوكمة والابتكار والأمن إلى ثقافة عمل تنعكس مباشرة على جودة حياة الناس، وثقتهم، وسلاسة تجربتهم الرقمية المتكاملة.

واعتمدت الهيئة نهجاً شاملاً ومترابطاً يمزج بين الجودة، وحماية البيانات، واستمرارية الأعمال، والابتكار، في معادلة تجعل التحول الرقمي في دبي أكثر أماناً، وكفاءة، ومرونة واستدامة، وأكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل.

وصرحت الدكتورة مريم المحرزي، مستشار التميز والريادة المؤسسية في دبي الرقمية: يعد حصول دبي الرقمية على 24 شهادة أيزو دولية خلال عام واحد إنجازاً يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الهيئة، ويجسد التزامها الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في الحوكمة والجودة والابتكار.

من ناحية أخرى، سجّلت هيئة دبي الرقمية سبقاً عالمياً بكونها أول جهة في المنطقة تحصل على اعتماد معايير حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي ISO/IEC 38507:2022، وحوكمة البيانات وISO/IEC 38505:2017-1، في خطوة تعكس التزام دبي بإدارة الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوم على المسؤولية والشفافية والعدالة، والتعامل مع البيانات باعتبارها مورداً استراتيجياً يخدم الإنسان ويحمي حقوقه.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه يضع دبي في طليعة المدن التي لا تكتفي بتبنّي التقنيات المتقدمة، بل تقود نهج الحوكمة الأخلاقية للتحولات الرقمية عبر تعزيز الثقة المجتمعية، وترسيخ نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والمسؤولية، ويسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادتهم.

منظومة

وتشمل هذه المنظومة المتقدمة معايير محورية مثل ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات، وISO/IEC 27701 لإدارة الخصوصية، وISO 22301 لاستمرارية الأعمال، وهي في مجملها تعكس ما تتمتع به الهيئة من قدرات في مجال حماية البيانات وضمان استمرارية وجاهزية الخدمات الرقمية في مختلف الظروف والطوارئ.

وفي جانب التميز المؤسسي والابتكار، تسهم معايير مثل ISO 9001 للجودة وISO 56001 للابتكار في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وتطوير الخدمات الرقمية بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين ومستهدفات دبي المستقبلية.

وفي إطار التزامها بالمسؤولية والاستدامة، اعتمدت الهيئة كذلك معايير مثل ISO 20400 للمشتريات المستدامة وISO 26000 للمسؤولية المجتمعية، تأكيداً على أن التحول الرقمي في دبي ليس هدفاً تقنياً بحد ذاته، بل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة وداعماً للأهداف الوطنية طويلة المدى.