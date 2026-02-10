10 فرق تحصد أعلى النقاط في تحدي الفرق التكتيكية

تمكنت 10 فرق من بين 109 فرق من 48 دولة من حصد أعلى النقاط على مستوى المجموع العام في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، خلال أول يومين من التحدي المقام في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بعد أن خاضت الفرق تحدي «إنقاذ رهينة»، و«تحدي الهجوم».

وتمكّن فريقا كازاخستان «C» و«A» من اعتلاء قمة الترتيب، وتلاهما في المركز الثالث فريق الشرطة الملكية التايلندية «أ»، ثم الشرطة الملكية التايلندية «ب» في المركز الرابع، فيما جاء في المركز الخامس فريق «ملاخيت 3» الروسي.

وحل فريق عمليات الشرطة الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية في المركز السادس، بينما جاء فريق الشرطة الصينية «أ» في المركز السابع، يليه فريق لجنة الأمن القومي من قيرغستان في المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع فريق شرطة سان أنطونيو من الولايات المتحدة الأمريكية، وفريق كازاخستان «D» في المركز العاشر.

تراوحت النقاط التي حصلت عليها الفرق في المجموع العام بين 326 نقطة و251 نقطة خلال أول يومين، فيما ستشهد قائمة العشرة الأوائل في المجموع العام العديد من التغيرات وفقاً للنقاط التي ستحصل عليها خلال التحديات المقبلة: «إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج»، و«مسابقة الموانع».

«إنقاذ ضابط»

وتمكنت فرق كازخستان « A» و»B» و» C» من حصد المراكز الثلاثة الأولى في تحدي «إنقاذ ضابط»، ثالث مسابقات التحدي. وتوّج اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفرق الثلاثة، بحضور إسلام رمضانوفيتش ماخاشيف مقاتل الفنون القتالية المختلطة، و علي عيسى المدير التنفيذي لشركة» PHI»، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والجماهير.

فعاليات مصاحبة

وشهدت الفعاليات المصاحبة للتحدي فعاليات ثقافية عكست التنوع الثقافي للدول المشاركة، في أجواء اجتماعية وأسرية أسعدت الحضور.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية الذي نظم الفعاليات الثقافية بالتعاون مع قنصليات الدول المشاركة، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الحرص على عكس التنوع الثقافي للدول المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، في ظل الأجواء التي تجمع مختلف الجنسيات من مقيمين وزوار، في التحدي الذي يضم فرقاً من مختلف دول العالم.

وأضافت: «ينظم مجلس الروح الإيجابية فعاليات مستمرة على مدار أيام تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وذلك في إطار تحقيق هدفه الاستراتيجي في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل».

وبيّنت أن الفعاليات تضمنت عروضاً شعبية متنوعة من دول مثل الصين والفلبين، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته تم إعداد مجموعة من الأنشطة للأطفال الزائرين مع ذويهم للتحدي، بما في ذلك ورش عمل لصنع الشموع والرسم والتلوين، التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وتشجيع تفاعلهم مع الآخرين. كما حظي زوار تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من الأطفال بفرصة لقاء الدمية «آمنة»، والمشاركة في مسابقة لربح الجوائز.