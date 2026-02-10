97 % سعادة المتعاملين مع «كهرباء دبي»

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2025 تسجيل أعلى مستويات سعادة المتعاملين، محققة نسبة 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم 98.02% خلال 2025، ووصلت نسبة سعادة المتعاملين مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 97.01%، فيما تجاوزت نسبة سعادة شركاء تقديم الخدمة 99% خلال 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات وطن السعادة، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل.

والمقصد المفضل للزائرين، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وأجندة دبي الاقتصادية»D33«، نحرص على التخطيط للمستقبل وفق نهج التميز والريادة وتطوير العمل الحكومي بشكل دائم لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية.

وقد أسهمت جهودنا لتصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تحقيق 100% من مستهدفات سياسة «خدمات 360»، في تسهيل حياة الناس وتخطي توقعاتهم وتعزيز سعادتهم.

وبلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100%، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة». وأضاف معالي الطاير: «يهدف ميثاق سعادة المتعاملين في الهيئة إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة ورقمية تحقق سعادتهم، ويتمحور إطار سعادة المتعاملين على توظيف الذكاء الاصطناعي وتصميم الخدمات بالاعتماد على فهم وتحليل الحالة الشعورية للمتعاملين لتلبية احتياجاتهم والتنبؤ بمتطلباتهم، وتوفير تجربة تفاعلية مخصصة لكل متعامل على حدة، لضمان الجاهزية للمستقبل وتقديم خدمات متكاملة تركز على الإنسان على كافة القنوات».

وتم تطوير نموذج التحول الخدمي في هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف تحديد أولويات التحسين، وتوظيف منهجية تصميم خدمات تركز على المتعاملين، وتعزيز سلاسة الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات.

كما يركز النموذج على ترسيخ ثقافة التحسين المستمر والتعلم في كل مرحلة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية بشكل منهجي، ويعتمد النموذج كذلك على نهج الحكومة الواحدة، والتعاون مع الشركاء لبناء تجارب متكاملة على مستوى المدينة.

وقد ألغت الهيئة الإجراءات غير الضرورية مما ساهم في خفض تكاليف التنقل على المعنيين. وتقدم الهيئة خدمات وإجراءات رقمية استباقية ومبتكرة وآمنة. وأسهمت الهيئة في تبسيط رحلة المتعامل عبر سياسة «خدمات 360» وتوفير جميع خدماتها رقمياً، كما أنجزت إعادة هندسة العمليات بالكامل.

مبادرات جديدة

سهلت مبادرة «التوصيل السهل» الحصول على توصيلات الكهرباء وتعزيز تجربة الاستشاريين والمقاولين في خدمات الهيئة الفنية من خلال دمج الخدمات ذات العلاقة.

وأطلقت الهيئة أيضاً مبادرة «قوة الشمس» التي تهدف إلى ربط الطاقة الشمسية عبر إجراءات رقمية أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وذلك من خلال دمج خدمتي شهادة عدم الممانعة للطاقة الشمسية والحصول على توصيلات الطاقة الشمسية، وتوحيد الإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات الفحص.

وأسهمت مبادرتا «قوة الشمس» و«التوصيل السهل» في تحسين العمليات الداخلية، وتقليل خطوات الحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 75%، وتقليص زمن الإنجاز بما يصل إلى 50%، الأمر الذي يعود بفوائد كبيرة على الاستشاريين والمقاولين.

وقد أسهمت هذه التحسينات بشكل مباشر في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية في دبي، وزيادة العائد الاستثماري للمستثمرين بنحو 414 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى تحقيق وفورات سنوية تزيد على 120 مليون درهم للمتعاملين.

