حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن سياحية في العالم

سموه: الإنجاز يؤكد متانة نموذج دبي القائم على التخطيط طويل المدى والمرونة والشراكات
ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة سياحية متكاملة ترتقي بجودة تجربة الزوار
زخم الحركة السياحية والمواسم والفعاليات متواصل.. وأهلاً بالعالم في دبي
رقم قياسي جديد باستقبال أكثر من مليوني زائر دولي في ديسمبر فقط للمرة الأولى
السياحة بين أهم 5 قطاعات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن استقبال دبي 19.59 مليون زائر دولي خلال 2025، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، ونمواً سنوياً بنسبة 5 %، بالمقارنة مع 18.72 مليون زائر لعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
كما يؤكد هذا الإنجاز متانة النموذج التنموي الذي تتبناه الإمارة، والقائم على التخطيط طويل المدى، والمرونة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».
وقال سموه: «نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة سياحية متكاملة، ترتقي بجودة تجربة الزوار، وتعزز تنافسية دبي عالمياً، وتدعم استقطاب الاستثمارات والمواهب، بما يترجم رؤية دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه وجودة الحياة».
نمو ملحوظ
وأثمر ذلك عن نمو أعداد الزوار من المناطق الرئيسة، إلى جانب تعزيز استقطاب الإمارة لشريحة واسعة من المقيمين الدائمين والمستثمرين والشركات الجديدة.
وخلال شهر ديسمبر وحده، استقبلت دبي 2.04 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 6 %، في حين سجّلت رقمها القياسي السابق في يناير 2025، وبلغ 1.94 مليون زائر.
ومجدداً، استحوذت منطقة أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي، بواقع 4.10 ملايين زائر، بما يعادل 21 %، مقارنة بعدد 3.74 ملايين زائر في 2024، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 2.89 مليون زائر، بما يعادل 15 %، ومنطقة جنوب آسيا بـ 2.89 مليون زائر، بما يعادل 15 %، ثم شمال شرق وجنوب شرق آسيا بـ 1.85 مليون زائر، بما يعادل 9 %، والأمريكتان بـ 1.40 مليون زائر، بما يعادل 7 %، ومنطقة أفريقيا بـ 897 ألف زائر، بما يعادل 5 %، وأسترالاسيا بـ 401 ألف زائر، بما يعادل 2 %.
وهذا ما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق النمو المستدام للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033، وترسيخ مكانة دبي بين أهم ثلاث مدن سياحية حول العالم».
ومع تصنيف دبي أفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، يواصل قطاع السياحة والضيافة دوره الرئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ليساهم بشكلٍ ملموس في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
ووفقاً للبيانات المنشورة في قاعدة بيانات فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس، فقد كان قطاع الفنادق والسياحة أحد أهم خمسة قطاعات في دبي خلال النصف الأول من عام 2025، من حيث استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بنسبة 21.3 في المئة من إجمالي التدفقات، ما يؤكد مكانة القطاع محركاً رئيساً للاستثمار والنمو المستدام.
قطاع الفنادق
ومع نهاية ديسمبر الماضي، بلغت السعة الفندقية للمدينة 154,264 غرفة فندقية، موزعة على 827 منشأة، ما يضع دبي في موقع متقدم، مقارنةً بمدن عالمية رائدة، مثل: بانكوك، ونيويورك، وباريس، وسنغافورة، وقريبة من لندن من حيث حجم السعة الفندقية الإجمالية.
وشهدت الإمارة افتتاح مجموعة من المشاريع الجديدة لمختلف الفئات والمواقع، منها سيل دبي مارينا، وفينيت كوليكشن، التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الفندق الأعلى ارتفاعاً في العالم، بالإضافة إلى جميرا مرسى العرب، وماندارين أورينتال داون تاون دبي، وشيفال ميزون – مدينة إكسبو، وفيدا دبي مول.
كما ارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4 في المئة، ليبلغ 44.85 مليون غرفة في عام 2025، مقارنة بــ 43.03 مليون غرفة في عام 2024، مع وصول متوسط إقامة النزلاء إلى 3.7 ليالٍ. وسجل معدل السعر اليومي للغرفة ارتفاعاً ليبلغ 579 درهماً خلال 2025، بزيادة بنسبة 8 في المئة، مقارنة مع 538 درهماً في 2024.
بينما ارتفع معدل العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 11 في المئة، ليصل إلى 467 درهماً، مقارنة بـ 421 درهماً خلال 2024.
كما تسهم الإجراءات المرنة لإصدار التأشيرات في استقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، ما يجعل من دبي وجهة مفضّلة لروّاد الأعمال والعائلات والعاملين عن بعد، وهو ما يعزز قدراتها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للعديد من القطاعات الاقتصادية».
كما أنه، وبالتعاون مع جميع شركائنا في القطاعين العام والخاص، نلتزم بمواصلة استثمارنا في تعزيز قدرات الإمارة، وتطوير بنيتها التحتية، وإطلاق مبادرات استراتيجية، تدعم هدفنا الطموح بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».
ففي شهر أكتوبر، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة المحفّزات الاستثمارية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي، ويشمل الفنادق الجديدة، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والمنشآت الأخرى الواقعة في دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس، وجزر دبي.
كما أطلقت الدائرة في ديسمبر حلاً مبتكراً على مستوى الإمارة، باستخدام تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي، والتي توفر تجربة وصول ذكية وسريعة وآمنة للضيوف، وهو ما يسمح لهم بتجاوز إجراءات التسجيل التقليدية، بمجرد تطبيقه في فنادق وبيوت العطلات في المدينة.
وفي إطار استعراض ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية، وما تقدمه من عروض، أطلقت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سلسلة من الحملات التسويقية العالمية خلال عام 2025، مثل «اختر قصتك»، بالتعاون مع ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي، و«دبي، صيفٌ لا يُنسى»، و«مفاجآت في دبي»، بالتعاون مع فيرات كوهلي وأنوشكا شارما.
ولا تزال هذه الحملات التسويقية العالمية المميزة، تسهم في استقطاب مزيد من الزوار، من خلال الترويج لدبي لدى شريحة أوسع من الجمهور الدولي.
ومن أبرز أحداث العام الماضي، الكشف عن أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز، التي أطلقتها الدائرة في شهر أبريل، بالشراكة مع بيوتيفول ديستينيشنز، وهي مبادرة رائدة في مجال تطوير صناعة المحتوى، تهدف إلى إرساء معايير جديدة عالمياً، على صعيد إنشاء محتوى السفر الاحترافي لترويج الوجهات السياحية.
جوائز عالمية
حيث حققت في شهر أبريل أحد الإنجازات الرئيسة، وذلك بحصولها على شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد، في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.
كما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى ضمن مؤشر نومبيو لأكثر المدن أماناً.
وفي دراسة أجرتها شركة تأمين السفر «إنشور ماي تريب»، تم اختيار دبي بوصفها المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات، حيث حصلت على أعلى الدرجات بين 62 مدينة شملتها الدراسة في مؤشرات «الشعور بالأمان» و«الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل».
وشهد شهر أكتوبر أيضاً الكشف عن قائمة الفنادق الحاصلة على نجوم ميشلان في الشرق الأوسط للمرة الأولى، والتي تضمنت 13 فندقاً في دبي، كما اختير 34 فندقاً آخر في الإمارة ضمن قائمة «الإقامة عالية الجودة».
وشهد شهر أكتوبر أيضاً إدراج جولة الطعام التراثية في دبي القديمة، ضمن قائمة أفضل تجارب السفر العالمية لعام 2026، من منصة لونلي بلانيت، إحدى أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، في إنجاز يسلط الضوء على قطاع المأكولات والمطاعم، المحلي الغني والفريد للإمارة.
وسجل المطار أكبر عدد للمسافرين خلال الربع الثالث 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين شهري يوليو وسبتمبر، بزيادة بنسبة 1.9 % على أساس سنوي.
وبلغ عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 حوالي 70.1 مليون مسافر، بزيادة بنسبة 2.1 % على أساس سنوي.
الفعاليات والمهرجانات
حيث شهد 2025 إقامة دورة استثنائية لتحدي دبي للياقة، ونجاحه في استقطاب أكثر من ثلاثة ملايين مشارك، مقارنةً بـ 2.7 مليون مشارك في عام 2024، والذي سيحتفل في 2026 بمرور عشرة أعوام على انطلاقه.
وتضم قائمة أبرز الفعاليات في 2026، كأس دبي العالمي المرموق، الذي يحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق أول سباقاته في 1996.
ونجح مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالفوز بـ 504 عروض استضافة لفعاليات أعمال في 2025، والتي ستقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029، تشمل مؤتمرات واجتماعات كبرى وبرامج تحفيزية.
ويمثّل هذا الإنجاز زيادةً بنسبة 15 في المئة مقارنةً بعام 2024، كما يعكس ارتفاعاً في إجمالي عطاءات الاستضافة المقدمة، والبالغ عددها 747 عرضاً، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي.
التعليم والتدريب
وفي شهر مارس، أعلنت الكلية عن إطلاق برامج تلمذة مهنية إضافية، شملت برنامج التدريب المهني للضيافة للمواطنين الإماراتيين، تلاه توقيع شراكة استراتيجية مع الإمارات لتموين الطائرات، لتوسيع برنامج التدريب المهني في فنون الطهي، وهو الأول من نوعه في المنطقة.
كما حققت الكلية إنجازاً مهماً آخر في 2025، عبر تأمين مسارات أكاديمية مباشرة للالتحاق ببرامج البكالوريوس المكمّلة في المملكة المتحدة في مجالات الضيافة، والفعاليات، والسياحة، بما يعزز فرص الطلاب في استكمال مسيرتهم الأكاديمية على المستوى الدولي.
وتشكل المعرفة والمهارات العملية للكوادر العاملة، ممن يتعاملون مباشرة مع الضيوف والزوار الدوليين، ركيزة أساسية لبرامج الكلية، حيث تجاوز عدد الطلاب المسجلين على (منصة نهج دبي للتدريب الإلكتروني) 200000 طالب، وقد أتمّ أكثر من 70000 منهم بنجاح برنامج التوعية باضطراب التوحد والإدراك الحسي، وهو ما يعكس التزام دبي بتعزيز الشمولية، وتحسين تجربة جميع الزوار، بما فيهم أصحاب الهمم.
مبادرات الاستدامة
ففي شهر فبراير، حصل 153 فندقاً على ختم دبي للسياحة المستدامة، ضمن إطار المبادرة التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بزيادةٍ بنسبة 118 %، مقارنة بعام 2024، الذي حصل فيه 70 فندقاً على الختم.
ووفق نظام الجوائز، تم تصنيف 18 فندقاً ضمن الفئة الذهبية، و64 فندقاً ضمن الفئة الفضية، و71 فندقاً ضمن الفئة البرونزية، وجرى التقييم بناءً على كفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على المياه، وممارسات إدارة النفايات.
كما تم استقبال المشاركات للدورة الثالثة من ختم دبي للسياحة المستدامة، وسيتم الإعلان عن قائمة الفائزين قريباً.