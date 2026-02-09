حمدان بن محمد: 19.59 مليون زائر في 2025.. أهلاً بالعالم في دبي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تسجيل القطاع السياحي في دبي أرقاماً قياسية للعام الثالث على التوالي، يعكس جاذبية الإمارة ومكانتها المتقدمة على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح سموّه أن دبي استقبلت خلال عام 2025 نحو 19.59 مليون زائر دولي، بنمو بلغ 5% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فيما سجّل القطاع الفندقي معدلات إشغال تجاوزت 80%، في ظل زخم متواصل للحركة السياحية والمواسم والفعاليات على مدار العام.

وأشار سموّه إلى أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث وجهات سياحية عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مرحباً بزوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم، ومؤكداً أن دبي ستبقى وجهة مفضلة لهم طوال العام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "للعام الثالث على التوالي، يواصل القطاع السياحي في دبي تسجيل أرقام قياسية، فقد رحّبت الإمارة خلال عام 2025 بنحو 19.59 مليون زائر دولي، بنموٍ بلغ 5% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي".

وأضاف سموه: "كما سجّل القطاع الفندقي معدلات إشغالٍ تجاوزت 80%.. زخم الحركة السياحية والمواسم والفعاليات متواصل، مؤكداً أن دبي أصبحت وجهة مفضلة للزوار طوال العام".

وختم سموه: "هدفنا واضح في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث وجهات سياحية عالمياً بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. وأهلاً بالعالم في دبي".