محمد بن راشد خلال افتتاح معرض الصحة العالمي: فخور بوطن يستضيف العالم ويضيف له شيئاً جديداً كل يوم

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكل منجز وطني، وبكل حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، مؤكداً أن الوطن لا يكتفي باحتضان العالم، بل يضيف إليه جديداً في كل يوم.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح معرض الصحة العالمي، الذي يشهد مشاركة نحو 4800 مؤسسة صحية من 180 دولة، ويستقطب أكثر من 235 ألف متخصص، ليُعد من أكبر التجمعات الصحية عالمياً.

وأشار سموه إلى أن المعرض يتضمن مؤتمرات طبية تخصصية، ويعرض حلولاً مبتكرة في مجالات العناية المركزة، والتصوير الطبي، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الجودة الطبية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أثناء افتتاح معرض الصحة العالمي اليوم.. تشارك به 4800 مؤسسة صحية من 180 دولة.. ويزوره 235 ألف متخصص ويعد ضمن الأكبر عالمياً".

وأضاف سموه: "تنطلق على هامشه مؤتمرات طبية تخصصية ويقدم حلولاً جديدة في مجال العناية المركزة، والتصوير الطبي والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وإدارة الجودة الطبية وغيرها".

وختم سموه: "فخور بكل منجز وطني، وفخور بكل حدث عالمي، وفخور بوطن يستضيف العالم.. ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم".