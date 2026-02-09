شرطة دبي تستعرض خدماتها ومبادراتها المجتمعية لتعزيز الأمن

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي معرض «أمنكم سعادتنا» على هامش فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، بمشاركة نخبة من الفرق الشرطية المتخصصة من مختلف دول العالم. ويهدف المعرض إلى تعزيز الأمن المجتمعي، ونشر الوعي، وإسعاد أفراد المجتمع من مختلف الفئات، من خلال استعراض مبادرات الشرطة الذكية والمجتمعية والتوعوية.

وخصصت الشرطة مساحة للتوعية بحقوق الطفل والمرأة، واستعرضت الخدمات المتاحة عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال 901. كما قدمت شرحاً عن النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر، والتي تمكّن المتعاملين من معرفة حالتهم القانونية والمالية، وتحديد الجهات المطلوبة للمراجعة، بما يسهل التخطيط للسفر وإنجاز المعاملات الرسمية.

الترفيه والتعليم للأطفال

وشارك الأطفال والأسر من خلال منصة مجلة خالد، التي جمعت بين التعليم والترفيه عبر ألعاب تفاعلية وأسئلة ومسابقات، إلى جانب توزيع نسخ من المجلة وملصقات وشخصيات شرطية محببة. كما نظم مجلس «الروح الإيجابية» ورشاً إبداعية للأطفال، منها التلوين على الخشب وصناعة الشموع، مع عروض فيلمية توعوية عن البرامج الرياضية والمجتمعية.

وقدم المعرض فرصاً للمشاركة في التطوع المجتمعي، عبر منصة شرطة دبي للتطوع، لتشجيع روح المسؤولية والعمل الجماعي. كما أطلقت شرطة دبي منصة «أمان رودز»، لتعزيز السلامة المرورية وتوعية السائقين والمشاة وطلبة المدارس بقوانين المرور.

التكنولوجيا والابتكار

وعرضت شرطة دبي تقنيات حديثة، أبرزها الدورية الروبوتية ذاتية القيادة DPR2، المجهزة بأنظمة مراقبة وتحليل لحظي للبيانات الميدانية، إلى جانب تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يتيح الوصول السريع إلى الخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية، بما في ذلك دفع المخالفات، وطلب الشهادات والتصاريح، وتفعيل نظام الاستغاثة (SOS).

كما أتيح للوفود الاطلاع على فعاليات القمة الشرطية العالمية الخامسة المزمع عقدها في يونيو المقبل، بالإضافة إلى منصة مركز حماية الدولي لتعزيز ثقافة الوقاية من المخدرات بين الشباب، ومنصة «الشرطي جارك» لتعزيز التواصل بين الشرطة وسكان الأحياء السكنية، بما يعزز الثقة، ويطور بيئة آمنة ومتماسكة.

يتيح المعرض للجمهور المشاركة في مسابقات يومية، والفوز بجوائز قيمة، كما يوفر فرصة للاطلاع على متحف شرطة دبي، الذي يوثق تاريخ الشرطة، ومراحل تطورها مع مرور الوقت.