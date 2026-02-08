«نسائية كهرباء دبي» تدعم بناء قدرات الموظفات لإحداث تأثير مستدام

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية خلال العام 2025، بمشاركة ما يزيد على 1,400 موظفة.

وركزت الفعاليات على رفع جاهزية الموظفات لمواكبة التحديات المتغيرة والمتسارعة، وتنمية مهاراتهن في مجال التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز التكامل بين دور الموظفة في مكان العمل ودورها في المجتمع. ووصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 96%.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «في إطار الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهات الإدارة العليا في الهيئة، تواصل اللجنة النسائية جهودها لبناء قدرات الموظفات وتعزيز تمكينهن وإطلاق طاقاتهن الإبداعية، من خلال تنظيم مبادرات وبرامج ذات أثر مستدام، تساعد الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، والارتقاء بمشاركتهن البنّاءة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وندعم مساعي الهيئة لترسيخ إسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني وتميز العمل الحكومي، ونعمل على تزويدها بالأدوات والممكّنات اللازمة لمواصلة مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية وإعداد أجيال المستقبل».

من جهتها، قالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نطلق المبادرات والبرامج التي تسهم في صقل خبرات الموظفات ومعارفهن، ونوفر الفرص التي تدعم تطلعات الموظفات نحو التعلم والنمو المستمرين والمستدامين على كافة الصعد».